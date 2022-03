Hannover

In Garbsen hat die Stadt jetzt Feldbetten in einer Sporthalle aufgestellt, um dort bis zu 150 Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Das Beispiel sollte nicht Schule machen, findet der Regionssportbund. Turnhallen als Notunterkünfte herzurichten sei lediglich eine „absolute Notlösung“, teilt der Verband mit. „Der Sport hat durch die Pandemie erheblich gelitten“, sagt Ulf Meldau, Vorsitzender des Sportbunds. Jetzt sei man froh, dass der Sportbetrieb wieder voll durchstarten könne. Dem stimmen auch Grüne und SPD in der Regionsversammlung zu.

Vereine haben genug unter der Pandemie gelitten

„Solange es andere Möglichkeiten der Unterbringung gibt, sollten diese in Anspruch genommen werden“, sagt Oliver Kluck, sportpolitischer Sprecher der Grünen-Regionsfraktion. Tatsächlich hätten Sportvereine infolge der Pandemie und der Lockdowns Mitglieder verloren. Zudem müssten Vereine Liga-Spiele absagen, wenn Turnhallen belegt seien. „Aber völlig ausschließen können wir auch nicht, dass Sporthallen als Notunterkünfte dienen“, sagt Kluck. Letztlich stehe die humanitäre Hilfe im Vordergrund.

Besser Hotels anmieten

Ähnlich argumentiert die SPD. „Die Städte und die Region sollten zunächst andere Möglichkeiten ausschöpfen“. findet SPD-Sportpolitiker Thilo Scholz. Ein Weg sei, Hotels anzumieten und gegebenenfalls weitere Messehallen herzurichten. Feldbetten in Turnhallen aufzustellen, sei nur das letzte Mittel, sagt Scholz.

In der Flüchtlingskrise 2015 quartierte die Stadt Hannover Asylsuchende in mehrere Sporthallen ein. Meist blieben die Menschen dort nur wenige Wochen, manchmal aber auch länger. Gab es anfangs noch viel Verständnis für die Belegung, wuchs am Ende der Unmut, vor allem bei Vereinen.

Vereine haben alle Hände voll zu tun, Übungsleiter zu gewinnen

„Die Politik sollte aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben“, sagt Meldau vom Regionssportbund. Die Vereine seien nach der Pandemie in einer schwierigen Lage und hätten alle Hände voll zu tun, Übungsleiter und Ehrenamtliche zu gewinnen. „Die Wetterlage lässt es derzeit noch nicht zu, dass die Bewegungsprogramme der Vereine komplett nach draußen verlegt werden können“, meint Meldau. Daher sollten die Kommunen auf die Unterbringung in Sporthallen verzichten.