Regionsumlage: SPD stellt sich gegen Jagau

Für seine finanziellen Forderungen an die 21 Städte und Gemeinden der Region hat Regionspräsident Hauke Jagau keine politische Mehrheit mehr. Nach CDU und FDP hat sich jetzt auch die SPD und damit Jagaus eigene Partei im Finanzstreit auf die Seite der Kommunen geschlagen. Christ- und Sozialdemokraten bilden in der Regionsversammlung das Mehrheitsbündnis.

Eskalation nach Klausurtagung

Der Konflikt dreht sich um die Regionsumlage, die die Städte und Gemeinden an die Region zahlen und die deren bei Weitem wichtigste Einnahmequelle ist. Verhandlungen mit den Bürgermeistern waren bei einer emotional verlaufenen Klausurtagung gescheitert. Jagau forderte danach für das Haushaltsjahr insgesamt 799 Millionen Euro und damit 96 Millionen Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018. Daraufhin drohten die Verwaltungschefs mit dem Gang zum Verwaltungsgericht.

Beide Seiten verweisen zur Begründung auf ihre jeweiligen finanziellen Verpflichtungen. Mitte Oktober hatte die CDU erklärt, die „Städte und Gemeinden müssten spürbar entlastet werden“, dabei allerdings keine Summen genannt.

Es geht um 59 Millionen Euro

Dies tut nun die SPD mit einstimmig in der Fraktion beschlossenen Vorschlägen. Die Regionsumlage soll in einer Größenordnung von rund 31 Millionen Euro gesenkt werden. Außerdem soll die Region einmalig insgesamt 28 Millionen Euro an die Kommunen zurückzahlen – macht unter dem Strich zusammen 59 Millionen Euro. „Dadurch werden die finanziellen Handlungsspielräume der Region gewahrt und die Kommunen erheblich entlastet“, sagt die Fraktionsvorsitzende Silke Gardlo.

Die Höhe der Regionsumlage wird durch Hebesätze festgelegt, die Größe und Wirtschaftskraft der Kommunen berücksichtigt. Die höchsten Beiträge, mehr als die Hälfte der Gesamtsumme, zahlt die Stadt Hannover. Über die Hebesätze wiederum entscheidet mit der Verabschiedung des Haushalts im Dezember die Regionsversammlung und damit die Politik.

Von Bernd Haase