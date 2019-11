Mit der Zukunft ihrer Sophienschule haben sich Jugendliche in einer Projektwoche auseinandergesetzt. In insgesamt 45 Projekten haben sich die Fünft- bis Zwölftklässler mit ganz praktischen Dingen wie Schulmöbeln, selbst gebauten Musikinstrumenten und Wegweisern für das neue Schulgebäude beschäftigt. Selbst Planetarium und Outdoor-Klassenzimmer sind für die Schüler vorstellbar. 2021 soll das Gymnasium von der Seelhorst- an die Lüerstraße ziehen.