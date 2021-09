Hannover

Silke Gardlo führt auch künftig die SPD-Fraktion in der Regionsversammlung, Bernward Schlossarek die CDU-Fraktion. Beide bisherigen Fraktionschefs sind am Mittwoch von ihren jeweiligen neuen Fraktionen wiedergewählt worden. Für die SPD gehe es jetzt zunächst um die Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten, sagte Gardlo. Anschließend werde die Fraktion „die sozialdemokratischen Schwerpunkte für die Region Hannover umsetzen“.

CDU weiter zur Zusammenarbeit bereit

Bisher hatten Gardlo und Schlossarek eng zusammengearbeitet, sie gelten als wichtigste Stützen der Großen Koalition in der Regionsversammlung der vergangenen fünf Jahre. Derzeit sieht es aber danach aus, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit beendet sein wird. Denn die SPD strebt in der Regionsversammlung ein Bündnis mit den Grünen an, Schlossarek wäre dann Chef der mit Abstand größten Oppositionsfraktion.

Der CDU-Fraktionschef machte aber deutlich, weiterhin zu einer engen Zusammenarbeit mit der SPD bereit zu sein. Man werde die weitere Entwicklung beobachten. Die CDU sei bereit, auch in Zukunft Verantwortung zu übernehmen. Deshalb sollten „mit allen demokratischen Parteien konstruktive Gespräche zur Zukunft der Region“ geführt werden.

Von Mathias Klein