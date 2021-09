Hannover

Wie schon bei SPD und CDU in der Regionsversammlung hat auch die FDP die bisherige Fraktionsvorsitzende erneut gewählt. Die FDP sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte Christiane Hinze nach ihrer Wahl zu möglichen Koalitionen in der Regionsversammlung. „Wenn wir gebraucht werden, stehen wir bereit“, betonte sie.

Es sei aber wahrscheinlich, dass ihre Fraktion in die Opposition gehen müsse. Denn derzeit deutet in der Regionsversammlung alles auf eine Zusammenarbeit zwischen SPD und Grünen hin. Die FDP wolle „die extremen Ränder der Regionsversammlung in ihre Schranken weisen“. Die FDP ist in der neuen Regionsversammlung wie bisher mit fünf Sitzen vertreten.

Zu Hinzes Stellvertretern Klaus Nagel aus Springe und Robert Reinhardt-Klein aus Hannover einstimmig gewählt.

Von Mathias