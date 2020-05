Hannover

Von A wie Aamu bis Z wie Zwieback reicht die alphabetische Liste der Namensvorschläge, die Zeitungsleser von HAZ und Neuer Presse für das weibliche Eisbärenbaby im Zoo gemacht haben. Sie ist sehr lang: 8594 Leser ließen ihre Kreativität spielen, vor allem, was die Vielzahl nordischer Namen anging, die eingereicht wurden. Letztlich kamen 2743 unterschiedliche Vorschläge zusammen.

Keine leichte Aufgabe war es also für die Jury, bestehend aus Ulf-Birger Franz und Ulf Mattern für den Tierpaten Großraum Verkehr Hannover, Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff und den Redakteuren Bernd Haase (HAZ) und Christoph Dannowski (Neue Presse), eine Wahl zu treffen. Das ist mittlerweile geschehen, wobei die Entscheidung noch bis zur Taufe am Mittwoch nach Pfingsten geheim bleiben soll. Nur so viel kann verraten werden: Die kleine Eisbärin wird nicht Hope wie Hoffnung heißen, obwohl das der mit Abstand häufigste Vorschlag war. Aamu und Zwieback sind ebenfalls aus dem Rennen.

Von Jan Sedelies