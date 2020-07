Der Vorbestrafte Stefan Andreas G. tritt offen als „Reichsbürger“ auf, trat in früheren Jahren zeitweise als „Reichskanzler“ einer „Kommissarischen Reichsregierung“ in Erscheinung. Diesmal war er angeklagt, weil er persönliche Unterhaltungen ohne Einwilligung der Gesprächspartner in einem hannoverschen Pflegeheim aufgezeichnet hatte. Zur Verhandlung erschien G. nicht – und kassierte einen Strafbefehl über 1750 Euro.