Jeden Tag pendeln rund 160.000 Menschen nach Hannover. Auf den Ausfallstraßen bilden sich regelmäßig Staus, einige Stadt- und S-Bahnlinien sind morgens und am späten Nachmittag an der Grenze ihrer Kapazitäten. Zugleich strampeln immer mehr Menschen mit dem Rad zur Arbeit oder in die City – aber auf den schmalen Radwegen tummeln sich jetzt noch Hunderte Elektrorollerfahrer. Wie ist unter diesen Bedingungen eine umweltfreundliche Verkehrswende zu schaffen? Die Frage steht im Zentrum des Wahlkampfs um das höchste Amt im hannoverschen Rathaus.

Der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Eckhard Scholz – ehemaliger VW-Manager – hat eine überraschende Antwort: Er will Hannover zur Fahrradhauptstadt Deutschlands machen und möglichst viele Menschen ermuntern, ihr Auto stehen zu lassen und auf Drahtesel umzusteigen. Das Radwegenetz müsse ausgebaut werden, meint er.

Die HAZ macht mit Scholz die Probe aufs Exempel und schaut sich mit ihm die neuralgischen Verkehrsknotenpunkte in der City an. Zugleich muss sich der OB-Kandidat an Ort und Stelle mit Interessenvertretern auseinandersetzen: Dirk Hillbrecht vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC), Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft und Christian Bebek von der Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK).

Eckhard Scholz diskutiert mit ADFC-Vertreter Dirk Hillbrecht. Quelle: Katrin Kutter

ADFC : Autos vom Steintor verbannen

Am Rande des Steintorplatzes begegnen sich Stadtbahnen, Busse, Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger auf engstem Raum. „Der Radverkehr wächst, aber die Infrastruktur für Radfahrer nicht. Das ist das Grundproblem“, sagt ADFC-Vertreter Hillbrecht und zeigt auf einen schmalen Radweg neben dem neu erbauten Hochbahnsteig an der Münzstraße. Der Radweg endet abrupt, etwa 50 Meter weiter setzt er sich neben dem Gehweg fort. Scholz wiegt den Kopf. „Eigentlich wäre hier genug Platz, man hätte das anders lösen müssen“, meint er. „Ja, genau“, entgegnet Hillbrecht, „warum müssen Autos überhaupt am Steintor vorbei zur Goseriede fahren?“

Die Straßen rund ums Steintor für den Autoverkehr dicht zu machen, das geht Wirtschaftsvertretern zu weit. „Wir haben hier überall Büros und Gewerbe, und die müssen auch mit dem Auto erreichbar bleiben“, sagt Bebek von der IHK. Das sieht Prenzler von der City-Gemeinschaft ähnlich. „Die Kunden müssen zu uns kommen können“, sagt er. Derweil steuert ein Linienbus die Haltestelle neben dem Hochbahnsteig an. Der Fahrer tritt auf die Bremse, weil vor ihm ein Radler auf dem rot markierten Fahrstreifen kurvt. „So geht es nicht“, sagt Prenzler. Der Bus mit etlichen Fahrgästen müsse Vorrang haben.

IHK : Konzept Fahrradstraße auf der Langen Laube geht auf

Auf der Fahrradstraße Lange Laube haben dagegen Radler Vorfahrt, zumindest ist das die Idee. Doch Radfahrer müssen immer wieder ausweichen, wenn sich Autos aus Parklücken schieben oder Lieferanten in der zweiten Reihe halten. „Eine Fahrradstraße funktioniert nur, wenn Autos verbannt werden, Parkplätze entfernt werden und nur Anlieger hineinfahren dürfen“, sagt Hillbrecht. Der IHK-Vertreter widerspricht. Die Lange Laube sei keine Anwohnerstraße, sondern Sitz von Gewerbe. Das Be- und Entladen müsse besser organisiert werden, aber im Grunde gehe das Konzept auf. Scholz nickt zustimmend. „Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“, meint er. Allerdings brauche auch nicht jedes Geschäft einen Parkplatz vor der Tür.

Über Sinn und Unsinn der Fahrradstraße sprechen HAZ-Redakteur Bernd Haase (v.li.), Martin Prenzler, Dirk Hillbrecht und Eckhard Scholz. Quelle: Katrin Kutter

Scholz : Müssen Diskussion um Straßenraum führen

Dem ADFC-Vertreter platzt der Kragen, und die Diskussion driftet ins Grundsätzliche. Der Straßenraum sei begrenzt, sagt Hillbrecht, und am Ende müsse man eine politische Entscheidung treffen, wer mehr Platz bekomme. „Der Autoverkehr muss dort, wo es eng wird, zurückweichen“, meint er. Das will der CDU-Kandidat nicht so stehen lassen. „Wir müssen eine Diskussion um den Platz im Straßenraum führen“, sagt er. Und dabei dürfe nicht vergessen werden, wirft IHK-Mann Bebek ein, dass Hannover ein Wirtschaftsstandort sei. Scholz plädiert dafür, alle Interessenvertreter an einen runden Tisch zu setzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Prenzler findet den Ansatz gut, wendet aber mit Blick auf die Verkehrsführung rund um den Steintorplatz ein: „Hier wurde ein Kompromiss eingegangen, den am Ende alle nicht toll finden.“

Gleiches gilt für die Verkehrsführung auf der Kurt-Schumacher-Straße. Während die Gruppe über den breiten Gehweg Richtung Ernst-August-Platz schlendert, rattern Stadtbahnen die Straße entlang, schieben sich Busse, Autos und Radler aneinander vorbei. Die Stadtbahn hätte unterirdisch geführt werden müssen, darin stimmen Scholz, Prenzler, Bebek und Hillbrecht überein. Nach etlichen Diskussionen und langem Tauziehen zwischen Regions- und Stadtpolitik sei eine für alle Verkehrsteilnehmer unbefriedigende Lösung herausgekommen, meint Prenzler. Da mag niemand widersprechen.

Auf dem Ernst-August-Platz treffen viele Verkehrsarten aufeinander. Darüber sprechen ADFC-Mann Dirk Hillbrecht (vorne), HAZ-Redakteur Bernd Haase (li.), Christian Bebek (zweiter v. li.), Eckhard Scholz (Mitte) und Martin Prenzler. Quelle: Katrin Kutter

Prenzler : Parkhäuser an den Rand der City

„Wenn ich hier mit dem Fahrrad unterwegs bin, laufe ich Gefahr, in die Rillen der Schienen zu geraten“, erzählt Bebek von der IHK. Hillbrecht nickt. „Daher sollten wir die Kurt-Schumacher-Straße für den Autoverkehr sperren“, schlägt er vor und provoziert vehementen Widerspruch. Die City-Parkhäuser seien dann kaum mehr anzufahren, meinen die beiden Vertreter von Cityhändlern und IHK. „Ob die Parkhäuser dort richtig stehen, ist eine andere Frage“, sagt Prenzler. Er könne sich vorstellen, Parkhäuser am Rande der City zu positionieren, sodass die Menschen mit anderen Verkehrsmitteln ins Zentrum kommen.

Das ist Wasser auf die Mühlen von Eckhard Scholz. Er plädiert dafür, Park-and-Ride-Plätze zu Mobilitätsstationen auszubauen. Dort könnten Pendler nicht nur in Stadtbahnen und Busse umsteigen, sondern auch Räder leihen. Hillbrecht ist nicht abgeneigt, gibt aber zu bedenken: „Seit Jahren ist auf den Park-and-Ride-Plätzen nichts passiert. Die sind so unattraktiv, dass sie kaum genutzt werden.“ Prenzler schlägt vor, dass Autofahrer zusammen mit einem Parkschein auch ein Ticket für Bahnen und Busse erwerben. Eine solche Kombi-Karte kann sich auch der CDU-Kandidat vorstellen. Es müsse insgesamt günstigere Ticketangebote für den öffentlichen Nahverkehr geben. „Der ist gegenüber dem Auto noch nicht wettbewerbsfähig“, meint Scholz.

ADFC : Cityring für Radler kaum sichtbar

Die Gruppe ist auf dem Ernst-August-Platz angekommen. Menschentrauben stehen dicht gedrängt zu beiden Seiten der Kurt-Schumacher-Straße. Bei Grün rennen sie aufeinander los, selbst bei Rot sind noch Fußgänger auf der Straße. Währenddessen wartet eine voll besetzte Stadtbahn darauf, dass sie sich durch eine enge Kurve über die Kreuzung Richtung Hauptbahnhof schlängeln darf. „Hier treffen alle Verkehrsarten aufeinander, und zwar mitten in einer Einkaufs- und Fußgängerzone“, kritisiert Prenzler. Es sei absurd, dass sich parallel zur Stadtbahn noch zwei Buslinien durch das Nadelöhr quälen müssen. Hillbrecht weist daraufhin, dass sich am Rande des Platzes auch der sogenannte Cityradring befinde. „Nur bemerkt ihn niemand“, sagt er. Es reiche eben nicht aus, ein paar blaue Pinselstriche auf den Boden zu malen, die alsbald verblassen.

IHK-Mann Bebek betrachtet die kreuzenden Fußgängerströme gelassen. „In Tokio gibt es ähnliche Kreuzungen, und die sind sogar eine Touristenattraktion“, sagt er. Scholz betont zum Abschluss einmal mehr, dass alle Interessen ausgetauscht und gut abgewogen werden müssen. „Wenn wir uns für einen Weg entschieden haben, sollten wir auch keine faulen Kompromisse eingehen“, sagt er. Welcher Weg das sein soll, bleibt offen.

Von Andreas Schinkel