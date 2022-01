Hannover

Hannover gilt oft als langweilig und zählt laut einer Umfrage zu den unattraktivsten Landeshauptstädten in Deutschland. Ein Klischee. Ein weiteres Klischee hält sich seit langem hartnäckig: In Hannover wird das beste Hochdeutsch gesprochen. Aber stimmt das?

Ausgerechnet ein Luxemburger will das klären, François Conrad ist Leiter des Forschungsprojekts „Die Stadtsprache Hannovers“ an der Leibniz Universität. Der Sprachwissenschaftler untersucht mit seinem Team, ob die Menschen in Hannover wirklich reines Deutsch sprechen.

Die Experimente dauern noch bis zum Frühjahr, doch schon jetzt zeigt sich: Es gibt auch in Hannover regionale Besonderheiten. Das haben die Auswertungen der bisher aufgezeichneten Sprachaufnahmen ergeben. Die teilnehmenden 108 Probanden sind zwischen 20 und 91 Jahre alt und haben Schulzeit und den Großteil ihres Lebens in Hannover verbracht, von etwa der Hälfte von ihnen liegen Aufnahmen vor. Viele sprächen beispielsweise das Wort „Käse“ wie „Keese“ aus, sagt Hana Ikenaga, Doktorandin am Deutschen Seminar und Teil des Forschungsteams. Die „Werbung“ werde bei vielen zur „Werbunk“, ohne dass sie sich dieser Abweichung vom Hochdeutschen bewusst seien.

„Es gibt auf der Welt kaum Menschen, die tatsächlich reines Hochdeutsch sprechen. Jeder ist irgendwie geprägt von seiner Region, seiner Stadt, manchmal seinem Dorf“, sagt Conrad. Selbst in Hannover sei das der Fall, auch wenn die Region besonders dialektarm sei.

Früher hingegen war Dialekt in Hannover und Norddeutschland nach Angaben des 36-Jährigen ausgeprägt. Die Menschen sprachen Niederdeutsch, auch als Plattdeutsch bekannt. Als das heutige Hochdeutsch etwa dank der Verbreitung der Lutherbibel zur gültigen Form wurde, hätten die Norddeutschen umlernen müssen, erklärt Conrad. Da ihr Dialekt vergleichsweise weit entfernt vom Hochdeutschen war, habe man sich in Norddeutschland stark an der Schriftsprache orientiert. „Die haben das wie eine Fremdsprache gelernt“, sagt der Wissenschaftler. Das sei einer der Gründe, warum man in Niedersachsen dem Anschein nach ein besonders gutes Hochdeutsch spreche.

Per Diktiergerät haben die Forscher Sprachproben von Hannoveranern aufgenommen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Woher kommt der Mythos?

In einer bundesweiten Forsa-Umfrage, die das Forschungsteam 2020 in Auftrag gegeben hatte, beantworteten mehr als 2000 Menschen die Frage, in welcher Stadt oder Region ihrer Ansicht nach das beste Hochdeutsch gesprochen werde. 24 Prozent der Befragten nannten den Raum oder die Stadt Hannover an erster Stelle. Dahinter folgten Niedersachsen (14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (6 Prozent). Warum nun ausgerechnet Hannover? „Wir gehen davon aus, dass in Braunschweig und Göttingen ein sehr sehr ähnliches Hochdeutsch gesprochen wird“, sagt Conrad. Vermutlich sei es Zufall, dass Hochdeutsch vor allem mit Hannover verbunden werde. Hannover sei Residenzstadt gewesen - und die größte Stadt Niedersachsens.

François Conrad (Mitte), Sprachwissenschaftler und Leiter vom Forschungsprojekt «Die Stadtsprache Hannovers» der Leibniz Universität Hannover, steht zwischen Hana Ikenaga (l), wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sprachwissenschaftlerin, und Stefan Ehrlich (r), wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sprachwissenschaftler. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Hannoveraner sprechen „Hannövesch“

Früher habe Hannover einen eigenen Dialekt gehabt, das Hannöversche, das heute - wenn überhaupt - nur von der älteren Generation verwendet wird. Einer der wenigen „Native Speaker“, wie er sich selbst nennt, ist der Hannoveraner Carl-Hans Hauptmeyer. Wenn der emeritierte Universitätsprofessor für Regionalgeschichte und Mitglied des Niedersächsischen Heimatverbunds Dialekt spricht, klingt das wie eine Mischung aus Norddeutsch und Sächsisch. Das „a“ wird zu einer Art „äö“ und beim „spitzen Stein“ wird aus dem Zischlaut „sch“ ein stimmloses „s“. „Es ist ein aussterbendes Kulturgut“, sagt der 73-Jährige. Er habe Hannöversch als Kind aus dem Alltag im Gespräch mit anderen übernommen. Heute verwende er es nur zum Scherzen.

Vereinzelt treten laut Forscherteam auch bei den Probanden Elemente des Hannöverschen auf. Dann werde das Wort „Sprache“ wie „Spräöche“ ausgesprochen. Auch typisch niederdeutsche Merkmale seien erkennbar - etwa wenn der „Pfosten“ wie „Fosten“ ausgesprochen werde. Meist falle dies jedoch nur beim genauen Zuhören auf. Viele Probanden bedauerten, dass sie den Dialekt nicht beherrschten, sagt Doktorand Stefan Ehrlich, der ebenfalls Teil des Forschungsteams ist.

Beispiele für das alte Hannöversch In Hannover haben die Menschen lange neben Hochdeutsch auch eine Art Stadtdialekt gesprochen. Das alte Hannöversch ist zwar fast verschwunden, aber für manche Ältere dürfte es noch bekannt klingen. Hinweis zur Aussprache: Die für das Hannöversche durchaus verbreitete Umlautkombination „äö“ ist als sehr dunkles „öh“ auszusprechen – etwa so wie in einem in Schlampig-Hochdeutsch dahingesagten „öh, keine Ahnung“. Und es wird natürlich „übern spitzen Staan gestolpert“. Hier ein paar Beispiele für Hochdeutsch – Hannöversch: Ich habe keine Eile – Ich häöbe kaane Aale. Ich habe Zeit – Ich häöbe Zaat. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung – Ich häöbe aagentlich goch kaane Äöhnung. Kurt, die Gartenpforte knarrt – Kucht, die Gachtenpfochte knacht. Lass das mal sein – Blaabe man von wech! Aale – Äöle Bananen – Bäönäönen Beine – Baane Ja – Jäö Lavesstraße – Läövesssdraße Versteht du? – Versdehste?

Dialektsprechen ist Kultur

Sprachwissenschaftlerin Brigitte Ganswindt vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg erklärt, in den 1970er Jahren sei es verpönt gewesen, Dialekt zu sprechen. Heute sei es viel positiver besetzt und wichtig für die regionale und lokale Identität: „Dialektsprechen ist ja nichts Schlechtes, sondern auch wichtig für eine Kultur.“ Für die Identität der Hannoveraner spiele das Hochdeutsche keine Rolle, sagt Historiker Hauptmeyer. Ein bisschen stolz ist man aber schon: „Wir sprechen Hochdeutsch“, wirbt die Leibniz-Uni auf ihrer Website.

Das Forschungsteam rund um Conrad, Ikenaga und Ehrlich rechnet im Laufe des Jahres mit Ergebnissen. Schon jetzt meint Conrad, dass der Mythos um das reinste Hochdeutsch eben genau das sei - ein Mythos. Gesprochenes Standarddeutsch, das frei von regionalen Merkmalen sei, gebe es höchstens in der Tagesschau.

Von RND/Mia Bucher/dpa