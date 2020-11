Reinhard Deppe macht’s: Ricklinger Vereine haben neuen Chef

Ricklingen

Die Weichen für einen Neustart in der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine (ARV) sind gestellt: Der 67-jährige Reinhard Deppe ist jetzt der neue Vorsitzende. Der Posten war eineinhalb Jahre lang vakant . Nach dem Tod von Deppes Vorgängerin Anne Stache im April vorigen Jahres war es still geworden um die Gemeinschaft. Im Sommer dieses Jahres stand die 1957 gegründete ARV kurz vor ihrer Auflösung.

Jahresversammlung muss nachgeholt werden

Anfang Juli holte die Gemeinschaft ihre Jahresversammlung nach. Coronabedingt war der übliche Termin im Frühjahr ausgefallen. Die laufenden Geschäfte hatte der stellvertretende Vorsitzende Dietrich Raabe von den Ricklinger Schützen geführt. Kandidaten für die anstehende Neubesetzung des ARV-Vorsitzes gab es jedoch nicht. Als Ricklinger Festleiterin hatte sich Anne Stache einen Namen gemacht und neue Veranstaltungsformate entwickelt. Darunter fallen so aufwendige Veranstaltungen wie der Projekttag unter dem Motto „Vielfalt in der Nähe“, bei dem sich die Vereine 2016 einen Tag lang einem mobilen Publikum an ihren Standorten präsentierten. Bislang letzter Höhepunkt war das Jubiläumsjahr 2017, als das Stadtteilzentrum und die ARV gemeinsam feierten – 50 Jahre alt wurde das Zentrum und ihren 60. Geburtstag beging die Arbeitsgemeinschaft.

„ Anne kann man nicht wirklich ersetzen“

Zehn Jahre lang stand Stache als „Grand Dame“ der Ricklinger Vereinslandschaft der ARV vor. Mit Heinz Reinhold vom Sportverein von 1908 Ricklingen (1963 bis 1974) sowie Karl-Heinz Böker von der Kameradschaft Ricklingen (1996 bis 2006) waren nur zwei ihrer insgesamt acht Vorgänger ähnlich lange im Amt. Anne Stache hielt viele Fäden selbst in der Hand, knüpfte Netzwerke und organisierte die wichtigen Veranstaltungen. Die Lücke, die Stache hinterlassen hat, erwies sich als groß. Vielleicht als zu groß. „ Anne kann man nicht wirklich ersetzen“, sagt Deppe.

Mit großer Mehrheit gewählt

Die ARV musste laut Satzung eine außerordentliche Versammlung ansetzen, um eine formale Auflösung zu beschließen. Einige Vereine, vor allem die drei großen Karnevalsvereine, suchten einen Kandidaten für den Vorsitz. Und fragten schließlich bei Reinhard Deppe an. Der pensionierte Polizist sitzt für die CDU im Stadtbezirksrat Ricklingen – ebenso wie früher Anne Stache – und ist seit 27 Jahren bei den Ricklinger Schützen sowie seit gut zwei Jahren auch bei den Lindener Narren aktiv. Deppe sagte zu und wurde am 22. September mit großer Mehrheit gewählt. Knapp 20 der insgesamt 36 Mitgliedsvereine waren bei der Versammlung vertreten. „Die satzungsmäßigen Aufgaben sollen weitergehen“, betont Deppe.

Vereinsleben erstarrt durch die Corona-Pandemie

Die ARV ist der Kitt, der so unterschiedliche Akteure wie die Siedlergemeinschaften in Oberricklingen, Kirchengemeinden, Sportclubs, den Oberricklinger Butjerbrunnenverein, das Karl-Lemmermann-Haus und die Geschäftsleute der Interessengemeinschaft (IG) Ricklingen zusammenhält. Man trifft sich beim Beeke-Frühstück und zum Grünkohlessen, feiert das Deichfest und den Tag der Ricklinger. Die ARV ist mit dem Bezirksrat und der Stadtverwaltung vernetzt und pflegt Traditionen wie die jährlichen Veranstaltungen zum Volkstrauertag im Ehrenhain An der Bauerwiese. Jetzt im November schrumpft diese Tradition durch den herrschenden Lockdown zur Kranzniederlegung im kleinen Kreis. Auch sonst hat Corona in diesem Jahr die Aktivitäten der ARV-Mitglieder regelrecht erstarren lassen.

Neuer Chef will Lasten auf viele Schultern verteilen

Der neue Vorsitzende sieht hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenn alles klappt, soll 2021 das im Sommer ausgefallene Schützenfest am Hahnensteg stattfinden. Es wäre der Neubeginn des ebenfalls traditionsreichen Reigens: Alle zwei Jahre fände das Schützenfest im Wechsel mit dem Tag der Ricklinger statt. Letzterer wäre dann wieder 2022 an der Reihe. „Ich setze jetzt auch auf die Unterstützung der Vereine“, sagt Deppe. Gemeinsam planen, gemeinsam organisieren, darauf komme es jetzt an. Der neue ARV-Chef will die anfallenden Aufgaben auf möglichst viele Schultern verteilen. Und er sucht auch wieder verstärkt den Kontakt zu den wichtigen Akteuren im Stadtbezirk; darunter das Stadtteilzentrum, sagt er. „Ich sehe mich als Teamplayer“, betont Deppe. „Gemeinsam sind wir stark.“

Von Marcel Schwarzenberger