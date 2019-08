Hannover

Zwischen dem Foto einer entlaufenen Katze und dem Verkaufsangebot für einen Kindersitz bietet jemand zuverlässige Hilfe an. In einem Supermarkt in Hannover hängt am schwarzen Brett das Angebot einer namenlosen Person, in Haushalt und Garten zur Hand zu gehen. Die Kraft sei erfahren, sauber und zeitlich flexibel...