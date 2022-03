Conference on the Future of Europe - Aus Hannover ins Herz Europas: Warum Detlev Mahlmann aus Vahrenheide zum EU-Parlament reiste

Durch Zufall wurde Detlev Mahlmann aus Vahrenheide ausgewählt, an der „Conference on the Future of Europe“ teilzunehmen. Als Vertreter Deutschlands nach Dublin und nach Straßburg ins EU-Parlament zu reisen, war ein einmaliges Erlebnis für ihn. Und dann begann der Krieg.