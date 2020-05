Hannover

Das Land Niedersachsen lockert die Reisebeschränkungen. In Harz und Heide melden die Tourismusverbände einen Anstieg von Buchungen, vor allem bei den Ferienwohnungen. „Die Gäste haben auf den Startschuss gewartet“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands. Auch in der Lüneburger Heide gehen die Reservierungen nach oben. „Die Preise bleiben stabil“, sagt Jasmin Jüncke von der Marketinggesellschaft Lüneburger Heide. Für die Küstenregion wollen Niedersachsens Touristiker noch keine Prognosen abgeben. „Es bleiben viele Fragen offen“, sagt Renate Rebmann von der Landesmarketinggesellschaft. Grundsätzlich gehe sie aber davon aus, dass die naturnahen Reiseziele in Niedersachsen sich in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreuen.

Tourismus auf Inseln würde von 0 auf 100 hochgefahren

Ab Montag, 11. Mai, dürfen Ferienwohnungen wieder an Urlauber vermietet werden, Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnungen dürfen schon jetzt zu ihren Domizilen reisen. „Für die Nordseeinseln bedeutet das kein schrittweises Hochfahren der Übernachtungszahlen“, sagt Rebmann. Wenn Ferienwohnungen wieder belegt werden dürfen, könnten ab Montag die Gästekapazitäten auf den Inseln zu 90 Prozent ausgeschöpft werden – zumindest theoretisch. Das würde weiterhin bedeuten, dass sich vor den kleinen Supermärkten, die aufgrund der Abstandsregeln nur wenige Kunden einlassen dürfen, lange Warteschlangen bildeten, meint Rebmann. „Die Kommunen müssen jetzt abwägen, wie weit sie sich öffnen.“ Unklar bleibt auch, wie die Abstandsregeln auf den Stränden eingehalten werden können.

Hotels im Harz womöglich nur zu 15 bis 20 Prozent ausgelastet

An der Küste und auf den Inseln sind die meisten Domizile für Pfingsten und die Sommerferien viele Monate im voraus reserviert. Die Frage stellt sich, wie viele Zimmer inzwischen wegen der Corona-Krise storniert wurden und ob die Kapazitäten jetzt wieder aufgefüllt werden. „Wie die Entwicklung verläuft, ist derzeit kaum abzusehen“, sagt Rebmann. Das hänge auch damit zusammen, ob die Reisebeschränkungen für andere Länder weitere Monate aufrecht erhalten werden.

Betrieb nicht mehr wirtschaftlich?

Erschwerend kommt hinzu, dass Hotelzimmer und Ferienwohnungen nur alle sieben Tage neu belegt werden dürfen – so sehen es die Bestimmungen des Landes vor. In Harz und Heide beschränken sich die Aufenthalte im Durchschnitt auf 2 bis 3 Nächte. Das hätte zur Folge, dass Zimmer den Rest der Woche leer stünden. Ohnehin dürfen Hotels nur zur Hälfte belegt sein, wie es eine weitere Bestimmung des Landes vorschreibt. „Wenn dadurch Hotels im Harz nur zu 15 bis bis 20 Prozent ausgelastet sind, wäre der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Schmidt vom Harzer Tourismusverband. Ähnlich sieht man das beim Tourismusverband Lüneburger Heide.

Von Andreas Schinkel