Das Coronavirus ist in der Region Hannover angekommen. Das wirft viele Fragen auf, zahlreiche Menschen machen sich Sorgen oder wollen schlichtweg mehr wissen. Bei der HAZ-Aktion „Experten am Telefon“ standen sechs renommierte Mediziner und Fachleute am Montag den Lesern Rede und Antwort. Zuvor konnten Fragen auch per Mail und in sozialen Netzwerken eingereicht werden – so haben die HAZ insgesamt mehrere Hundert Anrufe sowie Mails und Nachrichten erreicht. Dabei ging es auch um das Thema Reisen. Experte auf diesem Gebiet ist Paul Degott. Der Rechtsanwalt für Tourismus und Reiserecht kommt während des HAZ-Forums kaum zum Durchatmen, so viele Fragen gibt es. Die wichtigsten Tipps betreffen fast alle Anrufer:

1. Greift in diesem Fall eine Reiserücktrittsversicherung?

Eine Reiserücktrittsversicherung hilft im Fall Corona in der Regel nicht. Pandemiefälle sind in den allermeisten Policen nicht berücksichtigt oder sogar ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich jetzt storniere?

Das hängt davon ab, wohin die Reise gehen sollte und wie dort derzeit die Risikolage ist. Fast immer gilt: Die Stornogebühren, die ein Veranstalter geltend macht, sind „nicht gottgegeben“, wie Paul Degott sagt, also nicht gesetzlich festgelegt. Das heißt: Im Zweifelsfall sind sie immer Gegenstand einer Einigung oder eines Rechtsstreits. Ist das Coronarisiko in einer Region nachgewiesenermaßen hoch, ist die Chance auf Erstattung groß. Sonst vermutlich nicht.

3. Wie ändert sich die Lage, wenn mein Ziel ein Risikogebiet ist?

Eine Reisewarnung oder die Einstufung einer Region als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut sind in diesem Zusammenhang wichtige Indizien – allein ausschlaggebend sind sie nicht. Eine Reisewarnung bedeutet nicht automatisch, dass Reisende bei einer Stornierung ihr Geld zurück erhalten.

4. Was kann ich von meinem Reiseveranstalter erwarten?

„Die Veranstalter müssten eigentlich proaktiv auf ihre Kunden zugehen, wenn es Probleme gibt“, sagt Degott. Nur schaffen viele Reiseunternehmen das derzeit unter der Last der Anfragen nicht. Degott empfiehlt immer, sich zunächst mit seinem Veranstalter in Verbindung zu setzen und zu klären, wie in jedem Einzelfall verfahren werden kann. Dabei ist eine gar nicht so selbstverständliche Frage, etwa bei Internetanbietern: Wer ist eigentlich mein Ansprechpartner?

5. Sollte ich jetzt noch Anzahlungen tätigen?

Was tun, wenn eine Reise bevorsteht, die möglicherweise problematisch wird – und es steht noch die Anzahlung aus? Degott rät, nicht gleich alles zu zahlen, sondern so lange wie möglich abzuwarten, gegebenenfalls auch über die gesetzte Frist hinaus. Das aber sollte man dem Veranstalter unbedingt vorher mitteilen oder sich auf andere Weise mit ihm ins Benehmen setzen.

Diese Fragen haben die HAZ unter anderem telefonisch oder schriftlich erreicht – und das sind die Antworten von Paul Degott:

Was ist, wenn die USA einen Einreisestopp verhängen?

Ich habe eine Reise in die USA gebucht. Was passiert, wenn die Amerikaner Deutschland als Risikogebiet einstuft und einen Einreisestopp verhängt? Was passiert mit meinem Flug?

Antwort: Einerseits kann es sein, dass die Fluggesellschaft von sich aus den Flug storniert und den Ticketpreis erstattet. Sollte das nicht geschehen, könnten Sie fristlos „aus wichtigem Grund“ kündigen. Dann wäre der Vertrag rückabzuwickeln.

Kann ich in die Türkei fahren?

Wir wollten Mitte Mai in die Türkei fahren. Würden Sie das empfehlen?

Antwort: Bisher hat man noch nichts davon gehört, dass es in der Türkei irgendwelche Einschränkungen gäbe. Und noch ist Mitte Mai ja noch ein bisschen weg. Sollte es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei geben, hätten Sie ein gutes Argument, von der Reise zurückzutrefen. Dann bekommen Sie ganz normal den Reisepreis zurück. Allgemein gilt: Sie können jederzeit eine Reise aus einem wichtigen Grund stornieren – ob nun das Robert-Koch-Institut und das Auswärtige Amt davon abraten ist zwar ein starkes Indiz, aber davon hängt nicht entscheidend ab, ob sie den Reisepreise erstattet bekommen. Darum müsste man im Zweifelsfall immer streiten und dazu Informationen sammeln, die die Stornierung stützen.

Was ist mit Wangerooge ?

Ich habe eine Reise im Mai auf die Insel Wangerooge gebucht. Muss ich die unter Umständen absagen?

Antwort: Im Moment würde ich sagen: nein. Derzeit haben wir auf den Nordseeinseln keine Fälle und kein Risiko. Beobachten Sie einfach die Lage.

Was ist mit meiner Anzahlung?

Ich habe Ende April eine Reise nach New York gebucht und von dort mit der Queen Mary zurück nach Europa. Nun heißt es hier in den Nachrichten, der Großraum New York verhänge den Notstand. Ich habe schon eine Anzahlung geleistet, Ende März müsste ich den Rest zahlen. Was sollte ich jetzt tun?

Antwort: Ich würde mich erst einmal mit der Reederei in Verbindung setzen und fragen, wie die sich das vorstellt. Wenn sich bei Ihnen die Befürchtung erhärtet, dass es mit der Kreuzfahrt Probleme geben könnte, könnten Sie von sich aus dem Rücktritt vom Reisevertrag erklären, mit dem Argument, dass die Reise nach New York wegen der Umstände gar nicht möglich ist. Insofern würde ich den Restbetrag auch nicht überweisen. Eine Reiserücktrittsversicherung hilft Ihnen leider in dem Fall nichts, weil diese Versicherungen einen Pandemiefall in der Regel nicht abdecken.

Kann ich auf die Kanaren ?

Meine Frau und ich haben eine Reise am kommenden Dienstag auf die Kanarischen Inseln gebucht, nach La Gomera. Gehe ich Recht in der Annahme, dass wir kaum eine Chance haben, aus der Sache rauszukommen?

Antwort: Schwierig. Bisher haben wir auf den Kanaren kaum Fälle, bis auf das eine Hotel auf Teneriffa, das unter Quarantäne stand. Sie bräuchten für eine Stornierung außerordentliche Gründe, um den Reisepreis erstattet zu bekommen. Und die liegen vermutlich im Moment noch nicht vor. Sollten Sie trotz allem kündigen wollen, müssten Sie sich mit dem Reiseveranstalter über die Stornokosten auseinandersetzen. Der Veranstalter würde wohl sagen, dass sie 90 Prozent des Reisepreises zahlen müssten - das ist aber letztlich ein gegriffener Wert, kein Gott gegebener.

Ich wollte nicht nach Südtirol – jetzt soll ich zahlen

Ich hatte eine Reise gebucht ab dem vergangenen Sonnabend nach Südtirol. Nachdem Südtirol als Risikogebiet eingestuft wurde, habe ich die Reise nicht angetreten. Der Reiseveranstalter hat geantwortet, es sei keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ausgegeben worden. Ich soll nun 75 Prozent der Kosten tragen.

Antwort: Diese Auskunft ist unsinnig. Die Warnung des Auswärtigen Amtes oder des RKI ist nur ein Hinweis an Sie. Aber zu sagen, dass es keine Möglichkeit auf eine Erstattung gibt, ist falsch. Im Zweifelsfall müssten Sie vor Gericht die Rückerstattung erstreiten. Und da müssten Sie nach den Äußerungen der Behörden vom vergangenen Wochenende gute Karten haben. Ich würde bei der Position bleiben, dass Sie ihr Geld wiederhaben wollen. Also: Frist setzen, Klage androhen - und im Zweifelsfall klagen.

Geld zurück vom Internetanbieter?

Wir haben eine Reise ab Ende März über ein Internetportal nach Venedig gebucht, allerdings nicht als Pauschalreise, sondern Flüge und Hotel einzeln. Kann ich das jetzt stornieren und mein Geld zurückbekommen?

Antwort: Es kommt darauf an, ob das Portal als Veranstalter oder nur als Vermittler fungiert. Ich würde mich jetzt erstmal an das Portal halten, zumal die ja auch die Rechnung gestellt haben. Denen schreiben Sie, dass Sie wegen der außerordentlichen Umstände von der Reise zurücktreten und ihr Geld wiederhaben wollen. Dann setzen Sie eine Frist von zehn Tagen. Und dann sehen Sie mal, was passiert.

Schlechte medizinische Versorgung am Urlaubsort

Wir haben eine Reise nach Aserbaidschan, Georgien und Armenien gebucht. Nun haben wir natürlich Sorge, dass wir dort im Zweifelsfall medizinisch nicht gut versorgt sein könnten. Nun gibt es ja bisher keine Reisewarnung. Der Veranstalter sagt, dass wir 35 Prozent Stornogebühren zahlen sollen.

Antwort: Eine Reisewarnung ist nicht zwingend notwendig. Wenn es gute Gründe gibt, können Sie auch so zurücktreten. Leider sehe ich im Moment noch nicht genügend hinreichende Gründe, zumal aus diesen Ländern bisher nichts bekannt ist. Sie könnten aber von Ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen. Das heißt, dass der Veranstalter offenlegen muss, wie diese Stornogebühren zustande kommen.

Sollte ich nach Indien fahren?

Wir wollen am 30. April nach Indien fahren zu einer Rundreise. Steht dem irgendetwas entgegen?

Antwort: In Indien gibt es bisher so gut wie keine Fälle. Ich würde das im Moment mal abwarten. Ich würde zunächst versuchen, einen Deal mit dem Veranstalter zu machen, ob Sie in irgendeiner Form umbuchen können.

Nach Teneriffa gleich neben das Quarantäne-Hotel?

Wir haben eine Reise nach Teneriffa gebucht, in ein Hotel, das knapp 200 Meter von dem entfernt liegt, das neulich unter Quarantäne gestellt worden ist. Ich gehöre selbst zu einer Risikogruppe. Komme ich aus dieser Reise kostenlos wieder heraus?

Antwort: Da sehe ich im Moment leider keine großen Chancen. Abgesehen von dem einen Hotel ist mir von Teneriffa bisher nichts weiter bekannt, und auch die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe hilft allein nichts - außer, ein Arzt bescheinigt Ihnen ein ganz konkretes Risiko. Sie können aber jederzeit mit ihrem Veranstalter darum streiten, die Stornogebühren sind nicht gesetzlich festgelegt, sondern gegriffen.

Ich will nicht nach Mailand – was soll ich tun?

Wir wollen Anfang April nach Mailand fahren. Wir haben ein Hotel gebucht, keine Pauschalreise. Was soll ich machen?

Antwort: Dem Hotel sagen, dass Sie nicht kommen wollen. Allerdings wäre es leichter, wenn Sie sich in Deutschland mit einem Veranstalter auseinandersetzen könnten. So gilt italienisches Recht. Also müssten Sie versuchen, sich mit dem Hotel direkt zu einigen - möglicherweise darauf, dass Sie später kommen wollen.

Soll ich die Reise nach Österreich schon bezahlen?

Ich will in zweieinhalb Wochen in den Skiurlaub in die Kitzbüheler Alpen fahren. Ich müsste jetzt den Rest des Reisepreises überweisen. Soll ich das noch zurückhalten? Oder zahlen, auf die Gefahr hin, dass ich am Ende doch nicht fahre?

Antwort: Dann laufen Sie Ihrem Geld im Zweifelsfall hinterher. Ich würde mich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen - der hat ja auch in Interesse daran, dass alles glatt über die Bühne geht.

Habe ich Chancen, die Kosten für eine Busreise erstattet zu bekommen?

Wir haben eine Busreise an den Gardasee gebucht: Fünf Tage mit Ausflügen nach Verona und Venedig. Das Reisebüro hält sich noch bedeckt. Was soll ich tun?

Antwort: Diese Reise ergibt ja tatsächlich keinen Sinn, wenn Sie nicht nach Verona und Venedig fahren können. Insofern würde ich von der Reise zurücktreten. Da haben Sie gute Chancen, den Preis erstattet zu bekommen.

