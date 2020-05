Reisender stellt Koffer vor Hauptbahnhof Hannover: Polizeieinsatz ist die Folge

Hannover

Bundes- und Landespolizei haben am Sonnabend Teile des Hauptbahnhofs Hannover und Ernst-August-Platzes sperren müssen. Die Bahn hatte gegen 17.50 Uhr zwei herrenlose Gepäckstücke gemeldet, die direkt am Haupteingang standen. Die Koffer wurden von einem Sprengstoffspürhund und einem Röntgengerät untersucht.

Wie Bundespolizeisprecher Detlef Lenger auf HAZ-Anfrage mitteilte, konnte anfangs nicht ausgeschlossen werden, dass vom Gepäck eine Gefahr ausging. „Auf den Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie offenbar zwei Männer die Koffer dort abgestellt haben“, sagte er am Abend. Die Beamten sperrten den Ernst-August-Platz bis hin zu den alten Stadtbahngleisen, auch die Niki-de-Saint-Phalle-Passage und die Eingangshalle des Hauptbahnhofs waren betroffen. Reisende mussten auf die Seiteneingänge ausweichen.

Kofferbesitzer war in der Ernst-August-Galerie

Ein Sprengstoffspürhund prüfte die beiden Gepäckstücke, schlug jedoch nicht an. Im Anschluss setzten die Beamten ein Röntgengerät ein, um eine endgültige Gefahr von den Koffern auszuschließen. In der Zwischenzeit suchte die Polizei anhand der Kamerabilder nach den verdächtigen Männern. „Einer von ihnen wurde schließlich in der Ernst-August-Galerie ausgemacht“, sagte Lenger. Der Zweite auf den Überwachungskameras hatte offenbar nichts damit zu tun.

Es stellte sich dabei heraus, dass der Mann offenbar die Koffer bloß vorübergehend und ohne böse Hintergedanken abgestellt hatte. Laut Lenger konnte er den Beamten glaubhaft versichern, dass er am Abend noch weiter in seine polnische Heimat reisen wollte. In einem Koffer fanden die Ermittler hauptsächlich Kleidung und eine Wodkaflasche, im zweiten Lebensmittel. Gegen 20.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Von Peer Hellerling