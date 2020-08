Reiserisiko Spanien: Tui holt rückkehrwillige Urlauber zurück

Hannover

Die Einstufung von Spanien als Corona-Risikoland hat am Wochenende viele Urlauber überrascht. Der hannoversche Reisekonzern Tui hat inzwischen damit begonnen, rückkehrwillige Kunden aus Spanien zurückzuholen. „Wir organisieren derzeit die Rückreisen. Ausgenommen sind die Kanarischen Inseln, für die keine Reisewarnung besteht“, sagte Tui-Sprecher Kuzey Alexander Esener der HAZ. Das Gros der Tui-Kunden sei nach Mallorca verreist. Wie viele Gäste von der Rückholaktion betroffen sind, wisse er nicht.

Nur wenige Kunden nehmen Angebot an

Tatsächlich seien nur wenige Kunden bereit, sofort die Koffer zu packen. „Die meisten fühlen sich vor Ort besser aufgehoben als in deutschen Großstädten“, so Esener. Ein paar Tage dürfen die Urlauber noch verweilen, ohne Zusatzkosten für eine vorschnelle Abreise befürchten zu müssen. „Unsere Gäste können ihren Urlaub innerhalb der nächsten sieben Tage beenden – so lange gilt die Covid-Versicherung, die im Reisepreis inbegriffen ist“, sagt der Sprecher. Tui-Kunden, die ihre Reise nach Spanien noch nicht angetreten haben, können ihre Reise vom 25. August bis 28. August kostenlos stornieren.

