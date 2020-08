Hannover

Erst Ende vergangener Woche war das Corona-Testzentrum in Empelde mangels Nachfrage geschlossen worden – nun nimmt es den Betrieb wieder auf. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat als Reaktion auf neue Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums am Montag das Deutsche Rote Kreuz beauftragt, die Kapazitäten für Urlaubsrückkehrer zur Verfügung zu stellen. Der Ärzteverband erwartet, dass in der Region Hannover und in ganz Niedersachsen nun in sehr großer Zahl Menschen die Corona-Tests in Anspruch nehmen wollen, die für sie kostenlos sind. Die Station in Empelde war auf Standby –Pavillon, Bänke und Schutzmaterial blieben vor Ort.

Seit 1. August können sich alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen. Das legt eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) fest.

Anzeige

Hausärzte vermitteln Termin für Corona-Test

Die Testzentren könnten dann sehr schnell überfordert sein, sagte Sprecher Uwe Köster der HAZ. Niemand solle eigenmächtig das DRK-Gelände an der Apollostraße in Empelde ansteuern: „Wer sich testen lassen will, muss sich erst beim Hausarzt melden.“ Dieser vermittele dann einen Termin beim Testzentrum oder teste Reiserückkehrer selbst auf das Corona-Virus. „Gerade jetzt sind aber viele Hausärzte selbst in Urlaub“, meint Köster. Umso größer könnte der Ansturm auf die übrigen Praxen ausfallen. Angenommen, ein Zehntel der Niedersachsen wolle sich auf Corona testen lassen, wäre das fast eine Millionen Menschen, rechnete der Sprecher vor: „Da stoßen auch die Labore an ihre Grenzen.“

Weitere HAZ+ Artikel

In jedem der elf KVN-Bezirke in Niedersachsen soll zunächst ein Testzentrum für Reiserückkehrer zur Verfügung stehen –zusätzlich zum Testzentrum der Johanniter am Flughafen Langenhagen. Dort können sich Urlauber testen lassen, die mit dem Flugzeug zurückkehren.

Lesen Sie auch: Kostenlose Tests für alle Reiserückkehrer am Flughafen Hannover

Kassenärzte haben Federführung

Zunächst hatte die Region Hannover am Wochenende angekündigt, das Testzentrum in Empelde wieder in Betrieb gehen zu lassen. Dann stellte sich heraus, dass der Bund den Kassenärztlichen Vereinigungen und nicht den Gesundheitsämtern die Federführung über die Zentren überlässt. KVN und Region Hannover sprechen jedoch bereits darüber, wie sie in dieser Frage weiter zusammenarbeiten können. Auch eine Wiederbelebung des Corona-Testzentrums auf dem Messegelände, wo pro Tag Hunderte Abstriche gemacht werden könnten, komme infrage, sagte eine Regionssprecherin der HAZ.

Laut KVN könnte es in absehbarer Zeit auch möglich werden, sich ohne Vermittlung durch den Hausarzt an ein Testzentrum zu wenden. Offen ist nach Angaben von Köster bisher, wie die für die Betroffenen kostenlosen Tests abgerechnet werden. Auch sei die Frage offen, wer überhaupt zum Test kommen dürfe. Anders als bei Flugreisenden sei ein Beweis kaum möglich, dass man aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. „Ob wir einen Nachweis verlangen, ist noch nicht abgeklärt“, sagte Köster.

Von Gabriele Schulte