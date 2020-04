Hannover

Ein bisschen absurd sei die Lage ja schon, sagt Lars Nielsen. Oder ein bisschen sehr absurd. Das Unternehmen existiert seit 33 Jahren. Behauptet sich am Markt. Ist gesund. Ist komplett schuldenfrei. „Und jetzt müssen wir kämpfen, um die Firma zu retten.“ Was nicht an der Firma liege, sagt Nielsen: „Die Rechtslage ist nicht dafür gemacht, dass die Welt an allen Enden gleichzeitig untergeht.“

Lars Nielsen ist einer der Geschäftsführer einer hannoverschen Institution, des Eltern-Kind-Reiseunternehmens Vamos im Zooviertel. 10.000 Familien fahren mit der Firma jedes Jahr in Urlaub, buchen Unterkunft, Kinderbetreuung und teils auch den Flug, mehrfach sind Ziele und Konzepte mit Preisen ausgezeichnet worden, die Kunden waren zufrieden. Und nun Corona. „Es war nicht vorgesehen, dass eine Reisewarnung für die ganze Welt ausgesprochen wird“, sagt Nielsen.

Sensible Kundschaft

Das vergangene Jahr ist nicht ganz leicht gewesen, die vorwiegend linksliberale Kundschaft von Vamos sei „sehr sensibel“, berichtet Nielsen, und da kommen Reiseziele in einer Erdogan-Türkei oder einem Salvini-Italien weniger gut an: Mit Italien bestreitet Vamos normalerweise 40 Prozent des Umsatzes. Anfang des Jahres ging es aber wieder aufwärts, die Buchungen Ende Januar lagen über denen des Vorjahrs, in dem der Umsatz etwa 17 Millionen Euro betrug (die Gewinnmarge nennt Vamos nicht, die Firma schüttet aber immer gut ein Drittel der Erlöse an die Mitarbeiter aus).

Lars Nielsen, einer der Geschäftsführer von Vamos. Quelle: Jonas Rothe

Dann kam der Shutdown. Die Krise trifft die Firma hart, wie die ganze Branche. Gerade wollte Vamos durchstarten, hat sich intern umstrukturiert, um effizienter zu werden – und plötzlich haben 64 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 150 freie pädagogische Mitarbeiterinnen (vulgo: Kinderbetreuerinnen) nichts mehr zu tun. Bei Vamos herrscht Kurzarbeit. „Die Einzige, der bei uns derzeit Vollzeit arbeitet, ist die Auszubildende“, berichtet Nielsen. Auch die Geschäftsführer verzichten auf Gehalt, aus Solidarität, und Azubis dürfen nicht kurzarbeiten.

Nach den Gesetzesbestimmungen hätte die Firma, wie alle Reiseveranstalter, für die wegen der globalen Reisewarnung abgesagten Urlaube die Anzahlungen an die Kunden zurücküberweisen müssen – also derzeit für alle Reisen bis zum 30. April. Nicht einfach, denn die Summen liegen nicht bloß bei Vamos auf dem Konto, das Geld ist zum Teil längst bei den Hotels oder den Fluglinien gelandet, und die Fluglinien zahlen selbst nichts zurück. Und was, wenn die Reisewarnungen für die Welt verlängert werden und alles Geld auf einmal fällig wird? Nielsen nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wir würden zahlungsunfähig werden. So wie eigentlich die ganze Branche.“

75 Prozent Personalkosten

Diese akute Bedrohung ist zwar mit der von der Bundesregierung beschlossenen Gutscheinregelung erst einmal abgewendet. Aber noch ist nicht klar, ob die EU das Verfahren akzeptiert.

Bei Vamos hatten sich etliche Kunden gemeldet, die von sich aus Reisen in Gutscheine umgewandelt oder den Urlaub gleich auf später umgebucht haben, doch natürlich nicht alle. Und weitere Belastungen sind nach wie vor vorhanden – Kurzarbeit geht nicht ewig, 75 Prozent der laufenden Kosten des Betriebs sind Personalkosten. Der Vermieter der Villa in der hannoverschen Hindenburgstraße, in der die Vamos-Verwaltung sitzt, hat eine Stundung der Miete angeboten – bei vier Prozent Verzinsung. Nielsen wirkt nicht, als würde er das als hilfreich ansehen.

Er erzählt, die Geschäftsführung habe auf Kredite der Förderbank KfW (nach dem Zweiten Weltkrieg als Kreditanstalt für Wiederaufbau gegründet) gehofft, die Rede war von ein Prozent Verzinsung, zehn Jahren Laufzeit, 80 Prozent Bundesabsicherung. „Das wäre gegangen“, sagt Nielsen. Dann verkürzte die KfW die Laufzeit aber auf fünf Jahre. „So“, sagt Nielsen, „ist das kaum darstellbar.“ Jedenfalls nicht in der Höhe, in der sich Vamos einen Kredit gewünscht hätte. In diesem Jahr werde die Firma kein Geschäft machen, im nächsten Jahr werde es ein reduziertes Geschäft sein, sagt Nielsen. „Das sind Einnahmeausfälle, die nicht wiederkommen.“

Weitere Modernisierung

Andere Firmen, wie die Tui, gehen einfach nach Berlin, klopfen bei den wichtigen Leuten an und bekommen 1,8 Milliarden Kredit. Vamos kann so was nicht.

Die Stimmung ist dennoch vorsichtig optimistisch. Das hannoversche Reiseunternehmen hat jetzt erst mal ein KfW-Darlehen in Höhe von 1,5 Millionen Euro beantragt – weniger als zunächst angedacht, und es ist der erste Kredit der Firmengeschichte. Nielsen hofft, dass sich bei den Laufzeitregeln noch was tut. Denn die Firma braucht ihr Geld, wenn sie denn mal wieder Einnahmen erzielt, nicht nur für Kreditraten und -zinsen. Sie muss auch investieren, weiter modernisieren, digitaler werden. Unter den aktuellen Bedingungen wäre dafür kaum Luft.

Von Bert Strebe