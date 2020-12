Hannover

Die Corona-Krise hat die Finanzen der Stadt Hannover einbrechen lassen. Mit Sparmaßnahmen und einem Gebührenanstieg will die Kämmerei verhindern, dass sich das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren auf 1,4 Milliarden Euro summiert. Das bedeutet konkret: Die Hannoveraner werden mehr zahlen müssen für das Essen in Kitas, die Haltung von Hunden und Grabstätten auf städtischen Friedhöfen. „Die Finanzlage zwingt uns, an einigen Stellen moderate Einnahmeerhöhungen vorzunehmen“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD).

Anstieg zwischen 5 und 15 Euro beim Kita-Essensgeld

Das Essensgeld in Kindertagesstätten beträgt derzeit 30 Euro pro Monat. Eltern müssen den Betrag nur für das älteste Kind in einer Einrichtung zahlen. Im Vergleich zu den Umlandkommunen sei das der niedrigste Beitrag, heißt es aus dem Rathaus. Im kommenden Jahr verändert sich die Höhe des Beitrags noch nicht, doch für 2022 und 2023 plant die Stadtverwaltung Anstiege. Die Einnahmen aus dem Essensgeld sollen 2022 um 0,7 Millionen Euro wachsen, im darauf folgenden Jahr um 1,6 Millionen Euro.

Was bedeutet das konkret für die Eltern? Nach Informationen der HAZ müssen Eltern mit einem Anstieg des Essensgelds zwischen fünf und 15 Euro pro Monat rechnen. Unverändert bleibt, dass der Beitrag nur für ein einziges Kind in einer Einrichtung bezahlt werden muss. Kämmerer von der Ohe betont, dass „die übergroße Mehrzahl der Eltern durch eine Reform der Beitragsstaffel zuletzt noch finanziell entlastet wurde.“

Halter gefährlicher Hunde müssen mehr Geld zahlen

Das Halten von Hunden wird in Hannover ebenfalls teurer. Die Hundesteuer soll bereits im nächsten Jahr steigen. Die Stadt rechnet mit einem Einnahmeplus aus der Steuer von 0,32 Millionen Euro. Derzeit zahlen Hundehalter für den ersten Hund 132 Euro im Jahr, für jedes weitere Tier 240 Euro jährlich. Für „gefährliche Hunde“ müssen Halter sogar 600 Euro im Jahr zahlen. Nach Informationen der HAZ will die Stadt vor allem den Steuersatz für „gefährliche Hunde“ erhöhen. Man wolle beispielsweise Pudel-Halter weniger stark belasten, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch werden auch die Sätze für gewöhnliche Hunde leicht ansteigen.

Erhöhung der Friedhofsgebühren „mit Augenmaß“

Auch für Gräber auf städtischen Friedhöfen werden die Hannoveraner mehr bezahlen müssen. Die Stadt kalkuliert zusätzliche Einnahmen aus den Friedhofsgebühren von 0,36 Millionen Euro im kommenden Jahr und 0,73 Millionen Euro in 2022. Die Friedhofsgebühren liegen in Hannover im Vergleich zu den Umlandkommunen ohnehin sehr hoch. Aktuell werden für eine Reihengrabstätte für einen Zeitraum von 20 Jahren zwischen 1000 und 1400 Euro fällig, ein Urnengrab kostet zwischen 650 und 900 Euro. Man wolle bei der Erhöhung der Friedhofsgebühren „mit Augenmaß“ vorgehen, heißt es aus dem Rathaus.

Am Ende muss der Rat über die Gebührenanstiege abstimmen. Entscheidend ist, ob das Mehrheitsbündnis von SPD, Grünen und FDP den Plänen der Stadtverwaltung zustimmt. Ende März wird der Rat den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 verabschieden.

Von Andreas Schinkel