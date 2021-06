Groß-Buchholz

„Raupen kann man an ihrem Gang erkennen“, sagt der achtjährige Franz. Zusammen mit anderen Kindern und Erwachsenen nahm er an einem Spaziergang durch die Eilenriede teil. Biologin und Umweltpädagogin Katharina Matuschke-Graf führte die Gruppe zusammen mit Annette Greten-Houska von der Naturfreundejugend Niedersachsen. Es war eine von 39 Aktionen, die am Wochenende in Hannover stattfanden. So gab es etwa auch im Hinüberschen Garten Marienwerder, im Kleingartenverein Herrenhausen, im Maschpark und am Nikolai-Friedhof Veranstaltungen unter dem Motto „Rendezvous im Garten“.

Die Eilenriede ist der größte Stadtwald in Europa und bietet seit inzwischen 650 Jahren zahlreichen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. „Die Eilenriede bietet mitten in der Stadt eine geschlossene Waldfläche“, sagt Matuschke-Graf. Auch die Weinbergschnecke nennt den Wald ihr Zuhause. Wer genau hinschaut, findet sie am Boden aber auch an den Bäumen, auf die sie gern bei Wärme kriecht. Die Schnecken könne man auch gern aus direkter Nähe beobachten, allerdings sei es extrem wichtig, sie mit viel Vorsicht auf die Hand zu nehmen anstatt sie einfach vom Boden oder einer Pflanze abzuziehen.

Wunder-Lauch aus dem Kaukasus wächst in der Eilenriede

„Bei Gefahr verkriechen sich Schnecken in ihren Häusern, wenn man sie an ihrem Fuß kitzelt, kommen sie aber raus“, erklärt Greten-Houska. Für die Kinder haben die beiden Organisatorinnen Lupen und Lupendosen dabei. Neben Schnecken und Raupen entdecken aufmerksame Spaziergänger aber auch eine Vielzahl an Pflanzen. Zum Beispiel eine besondere Bärlauchart, Wunder-Lauch, die ursprünglich aus dem Kaukasus kommt.

Vermutlich wurde die Pflanze aus Versehen vor vielen Jahren in die Eilenriede gebracht. Der Wunder-Lauch riecht nach Knoblauch und stellt für andere Pflanzen, wie das heimische Buschwindröschen, eine Gefahr dar. Denn im Gegensatz zu den heimischen Pflanzen bringen importierte Arten sowohl im Tierreich als auch in der Welt der Pflanzen andere Überlebensstrategien mit. Die heimischen Arten sind diesen Strategien oft nicht gewachsen und würden verdrängt werden, meint Matuschke-Graf.

Pflanzen bringen spannende Eigenschaften mit

Viele der Pflanzen in der Eilenriede besitzen versteckte Eigenschaften. Schneidet man Löwenzahn beispielsweise am unteren Ende an und steckt ihn anschließend in Wasser, kräuselt sich das Ende nach oben. Das liegt daran, dass der Löwenzahn an der Außenwand andere Zellen hat als innen. Die inneren Zellen nehmen das Wasser leichter auf und zwirbeln sich schließlich nach außen. Eine weitere Pflanze, die eine versteckte Eigenart mitbringt, ist der Hartriegel. Zerteilt man ein Blatt der Strauchart mit viel Vorsicht, bleiben die obere und untere Hälfte trotzdem noch aneinander hängen. Schaut man genau hin, kann man beobachten, wie kleine Äderchen das Blatt zusammenhalten.

Zerteilt man ein Hartriegel-Blatt bleiben die Hälften trotzdem aneinander hängen. Das liegt an den starken Äderchen, die durch das Blatt verlaufen. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Auch Waldmeister und Holunder wachsen in der Eilenriede. Allerdings gibt es auch einige giftige Pflanzenarten im Wald, wie beispielsweise den Aronstab. Kommt er frisch aus dem Boden, sieht er aus wie Bärlauch, später erinnern seine roten Früchte an Beeren. Doch die ganze Pflanze ist hochgiftig und sollte auf keinen Fall angefasst werden. Damit es keine Verwechslungen gibt, sollte man beim Sammeln ein Bestimmungsbuch oder eine Bestimmungsapp dabei haben, betont Greten-Houska.

Rote Marken weisen auf Fledermäuse hin

Natürlich ist die Eilenriede auch Lebensraum für eine Vielzahl an Tieren. Beispielsweise für die Fledermaus, die sich tagsüber in Baumhöhlen oder gebauten Kästen aufhält. Bäume, in denen Fledermäuse leben, sind an einer roten Marke erkennbar: „Wenn ein Baum so ein Schild hat, darf dort keine Bank und kein Tisch aufgebaut werden, das würde die Fledermäuse stören“, weiß der achtjährige Leevi.

Kleine rote Marken an der Rinde weisen auf Fledermäuse hin. In der Nähe eines Baumes mit einer solchen Beschilderung dürfen keine Bänke oder Tische aufgebaut werden. Die Menschen, die Tische und Bänke nutzen, würden die Fledermäuse stören. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Rendezvous im Garten: Ursprung liegt in Frankreich

Die Reihe „Rendezvous im Garten“ organisierte die Stadt Hannover in Kooperation mit Vereinen und Initiativen. Ihren Ursprung hat die Aktion in Frankreich, wo jedes Jahr über 2000 Parks für Schulkinder und Interessierte öffnen. 2018 wurde das Projekt anlässlich des europäischen Kulturerbejahres auch in Deutschland umgesetzt und soll auf das europäische Gartenkulturerbe aufmerksam machen.

