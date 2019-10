Hannover

Er pendelt mit dem Oberkörper, lässt die Arme kreisen, wippt auf den Ballen. „Ich bin aufgeregt wie ein Schüler“, sagt Peter Stupp. Der 60-Jährige nimmt an einem Wettkampf im Stand-up-Paddling teil, zum ersten Mal in seinem Leben. Über zehn Kilometer geht es den Maschsee rauf und runter. Seit zwei Jahren trainiert Stupp, auf einem Brett zu stehen, Wellen auszubalancieren und sich mit einem langstieligen Paddel vorwärts zu bewegen. „Das ist ein toller Sport: Kraft, Kondition, Beweglichkeit – alles drin“, sagt er. Und dann schnappt er sich sein Brett und läuft zum Steg.

Sportler auch aus anderen Bundesländern angereist

Rund 70 Paddler kämpfen am Donnerstag um die Landesmeisterschaft. Männer und Frauen, Alte und Junge steigen auf die Bretter. Wer weniger Ehrgeiz hat, nimmt am Funrace über eine Strecke von fünf Kilometern teil. Kinder paddeln drei Kilometer. Für die Langstrecke sind auch Sportler aus anderen Bundesländern angereist. „Wir tragen eine offene Meisterschaft aus“, sagt Simone Ahrens, die zusammen mit dem Hannoverschen Kanu Club das Rennen veranstaltet. In die Wertung kommen aber nur Teilnehmer, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben. Die 49-jährige Ahrens ist bei den Frauen Titelverteidigerin und will auch in diesem Jahr den Wettbewerb gewinnen.

Wettkämpfer paddeln auch im Winter

„Die Wetterbedingungen sind sehr gut“, sagt Ahrens – und meint damit, dass keine Sturmböen übers Wasser fegen. Ansonsten sei Stand-up-Paddling keinesfalls eine Schönwettersportart, wie manche Urlaubspaddler glauben. „Wettkämpfer treten auch im Winter an“, sagt Ahrens. Trotz der guten Bedingungen haben die Sportler ihre Mühen. Kurz nach dem Start fällt einer ins Wasser, hievt sich aber rasch wieder aufs Brett und paddelt tapfer weiter. Ein anderer muss aufgeben, weil ihm die Finne abgebrochen ist.

Zur Galerie Rund 70 Paddler haben sich zum Rennen über verschiedene Distanzen angemeldet.

Am Ende kann Simone Ahrens ihren Meistertitel verteidigen, Zweite wird Anne de Boer, Dritte Julia George. Ahrens gratuliert ihrem Ehemann Torsten, er gewinnt das Rennen der Männer und wird Landesmeister. Den zweiten Platz nimmt Christoph May ein, Dritter wird Henning Rothfuss.

Das Rennen auf dem Maschsee soll kein einmaliges Ereignis bleiben. „Ich will die Austragung der Meisterschaft dauerhaft nach Hannover holen“, sagt Veranstalterin Ahrens.

Mehr zum Thema:

Stand-up-Paddling hält fit

Von Andreas Schinkel