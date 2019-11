Restaurant Le Feu: Neues Flammkuchen-Franchise in der Oststadt

Hannover

Der Wechsel ist ganz schnell und lautlos vonstatten gegangen: Wo an der Bödekerstraße noch bis vor Kurzem italienische Gerichte vorwiegend aus der Toscana serviert wurden, wird es kulinarisch jetzt elsässisch. Die Flammkuchen-Kette Le Feu öffnet am 8. November sein 17. Restaurant in den ehemaligen Räumen des„Ristorante Dante“. Nico Catone – mit langjähriger Erfahrung im Fellini und Rossini – hatte sein erstes eigenes Lokal acht Jahre lang ambitioniert betrieben: Besondere Küche für den besonderen Anspruch.

40 Variationen der Tarte Flambée

In den vergangenen Monaten war es allerdings ruhiger geworden an der Bödekerstraße 46 und Catone hat sein Dante vor kurzer Zeit geschlossen. Zum Wochenende nun soll mit dem Le Feu französisches Flair einziehen. Es gibt mehr als 40 verschiedene Flammkuchen (Die Rezeptempfehlung von HAZ-Feinschmecker Hannoves Finkbeiners) zwischen 9 und 10,50 Euro – vom Klassiker mit Rahm, Zwiebeln und Speck über Varianten mit Hähnchen Curry, Chorizo oder Lachs bis zu scharfen, griechischen und süßen Kombinationen. Wer eine Alternative sucht zur Tarte Flambée, für den gibt es Zwiebelsuppe, belegte Baguettes oder eine Salatauswahl.

Seit 2011 breitet sich das Flammkuchen-Unternehmen vor allem in Norddeutschland aus, Franchisenehmer sollen aber im gesamten Bundesgebiet in das Konzept der französischen Pizza einsteigen – Voraussetzung ist ein Einzugsgebiet von mindestens 70.000 Einwohnern. In Hannover kein Problem, ab 17 Uhr ist an der Bödekerstraße 46 künftig täglich geöffnet, Kontakt über Telefon (0511) 94 05 15 51 sowie per Mail an hannover@lefeu.de.

Von Susanna Bauch