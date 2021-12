Herr Reimann, Sie haben sich im April 2018 nach 39 Jahren aus dem „Clichy“ in den Ruhestand verabschiedet. Und dann sind Sie – für viele überraschend – im August 2020 mit dem deutlich kleineren Nachfolger, dem „P’tit Clichy“, gleich nebenan wieder zurückgekehrt. Hand aufs Herz: Haben Sie den Rücktritt von der Rente manchmal schon bereut?

Ich sage es mal so: Die Entscheidung war nie falsch. Ein Mensch wie ich, der seit seinem 14. Lebensjahr in der Gastronomie gearbeitet hat, braucht eine Aufgabe. Nur Bücher lesen und Krimis im Fernsehen schauen, das reicht einfach nicht. Ich habe aber unterschätzt, dass ich mich hier im Restaurant wieder zu sehr einbringe. Also muss ich immer mal wieder auf die Bremse treten, damit die Arbeit nicht zu viel wird. Das klappt aber inzwischen ganz gut.

„Zwischendurch lege ich mal die Füße hoch“

Früher hatten Sie 14-Stunden-Tage. Wie ist das heute?

Zwei Stunden bin ich im Büro, drei Stunden im Restaurant. Das erwarten die Gäste von mir. Sehr viele sind Stammpublikum aus dem „Clichy“. Für sie bin ich im wahrsten Wortsinn der Gastgeber. In der Küche bin ich nach wie vor für das Finish der Soßen und auch für neue Kreationen zuständig. Der Großteil der Arbeit und der Verantwortung dort liegt aber in den Händen meines erfahrenen Küchenchefs und langjährigen Mitarbeiters Elmar Nußbaum. Die Hitze am Herd vertrage ich nicht mehr. Es ist gut, wenn ich zwischendurch mal die Füße hochlegen kann. Praktischerweise wohne ich seit gut vier Jahrzehnten direkt über dem Restaurant.

Perfekter Gastgeber: Auf 44 Quadratmetern bewirtet Ekkehard Reimann seine Gäste. Quelle: Rainer Dröse

Also hat sich gar nicht viel verändert?

Nach wie vor legen wir großen Wert auf eine hohe Qualität und die Frische der Produkte, die fachlich und handwerklich exakt zubereitet werden. Aber ohne Firlefanz und Schicki-Micki. Wir kochen wie früher, wir kochen mit Tradition – und die Leute honorieren es.

Allerdings gibt es gravierende Änderungen, die die ganze Branche betreffen – wie sind Sie und Ihr Team bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Es gab die Diskussion um radioaktiv belastete Pilze nach Tschernobyl, die Debatte um Rinderwahnsinn oder Würmer in Fischen. Aber so etwas wie Corona haben wir alle noch nicht erlebt. Das hat die Gastronomie wirklich schwer getroffen. Ohne die staatlichen Zuschüsse hätten viele Betriebe wohl nicht überlebt. Auch für das „P’tit Clichy“ war es gut, dass es diese Form der finanziellen Hilfe gab. Dass sich die Pandemielage nun wieder deutlich zuspitzt, ist schlimm.

„Eine Impfpflicht für alle schützt die Gesellschaft am besten“

Wie schlimm?

Kollegen berichten von Stornierungen bei den Weihnachtsfeiern von 80 Prozent und mehr. Bei uns sind es bisher um die 20 Prozent. Man muss aber auch bedenken, dass wir auf unseren 44 Quadratmetern ohnehin nicht sehr viele Leute unterbringen können. Wegen Corona haben wir an jedem Abend schon zwei aufeinander folgende Belegungszeiten für das Restaurant eingeführt. Seit Anfang November gilt bei uns 2G, das ist eine gute Sache. Wie die Leute die 2-G-plus-Regel akzeptieren, muss sich zeigen. Und falls wieder ein Lockdown kommt, müssen wir auch damit umgehen. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Impfpflicht für alle die Gesellschaft am besten schützt.

Ganz aus der Küche zurückgezogen hat sich Ekkehard Reimann nicht. Aber den Großteil der Arbeit dort überlässt er inzwischen seinem Team um Küchenchef Elmar Nußbaum. Quelle: Rainer Dröse

Als Sie 2019 das „P’tit Clichy“ planten und den Umbau vorbereiteten, war von Corona noch keine Rede. Hätten Sie den Schritt gewagt, wenn Sie schon gewusst hätten, was da noch kommt?

Vermutlich nicht. Aber ich hätte dann irgendetwas anderes gemacht. Dieses kleine Restaurant hier war früher ein Kiosk. Den hätte ich dann vielleicht zu einem hochwertigen Imbiss umgebaut, aber wohl nicht zum Gourmetrestaurant.

Zur Person Ekkehard Reimann ist gebürtiger Berliner. Mit 14 startete er seine Kochlehre in Köln. 1974 kam er nach Hannover, wurde Küchenchef im Central-Hotel Kaiserhof am Hauptbahnhof und machte sich fünf Jahre danach mit dem „Clichy“ am Weißekreuzplatz selbstständig. Früher gehörten auch das „Gattopardo“ im Nikolaiviertel, das „Röhrbein“ in der Galerie Luise und das „Königsberg“ (heute „Bar Celona“) auf der Lister Meile zu seinem kleinen Gastroimperium. Das „Reimanns Eck“ am Weißekreuzplatz betreibt inzwischen die Firma Gastrotrends. Mit dem „P’tit Clichy“ hat sich Reimann nach dem bereits verkündeten Ruhestand 2020 ein neues gastronomisches Standbein geschaffen. Der zufriedene Dauersingle liest sehr gern und ist ein großer „Tatort“-Fan.

Der Weißekreuzplatz ohne – gastronomische – Präsenz von Ekkehard Reimann wäre nach wie vor nur schwer vorstellbar ...

Ich bin in dem Quartier verwurzelt. Hier kenne ich die Leute, und die Leute kennen mich. Ob das nun der Weinladen auf der Lister Meile ist, der Buchladen, der Blumenladen oder die Reinigung. Sicher, gerade hier am Weißekreuzplatz gibt es auch Probleme. Bisher ist es nicht gelungen, die Konflikte um die Trinkerszene wirklich zu lösen. Aber all das ist auch ein Produkt der Gesellschaft. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat. Bei der Kommunalwahl habe ich für die SPD erstmals für den Bezirksrat kandidiert, weil ich darum gebeten wurde. Aber nur auf Listenplatz 18. Ein paar Leute haben mich sogar gewählt.

„Eine Geburtstagsfeier ohne Brimborium“

Wie feiern Sie Ihren 80. Geburtstag?

Ohne großes Brimborium. Das geht in diesen Tagen ja auch gar nicht. Ich fahre zu meiner Schwester und ihrer Familie nach Köln. Ich freue mich schon auf meine süße kleine Großnichte, die ist drei Jahre alt. Mein Schwager kocht, irgendetwas einfaches Kölsches. Für den Wein bin ich zuständig. Den habe ich schon vorweg schicken lassen. Natürlich einen französischen, einen Auxerrois. Übrigens wäre ich einmal fast nach Köln ausgewandert. Das war 2018 nach dem Abschied aus dem „Clichy“. Ich hatte da einen neuen Laden in Aussicht, aber das hat nicht geklappt, und nun bleibe ich hier.

Und wie lange bleiben Sie Chef des „P’tit Clichy“?

Solange es mir Spaß macht. Eine Frist habe ich mir nicht gesetzt. Aber zugleich halte ich die Augen nach einem Nachfolger offen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste.

Von Juliane Kaune