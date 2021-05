Hannover

Der frühe Tod des Szene-Gastronomen Bedran Resso Özgör im vergangenen Sommer hatte eine Welle der Bestürzung in Hannover ausgelöst. Ihm zu Ehren haben die beiden Brüder Ferit und Recep das Club-Restaurant Hugos neben dem Hauptbahnhof umgebaut und eröffnen es am Freitag unter neuem Namen. Ressos soll es heißen.

Ressos eröffnet in Erinnerung an Bedran Resso Özgör

40-jährig war Özgör im August durch einen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen worden. Mit seinen Brüdern hatte er innerhalb weniger Jahre ein kleines Gastronomie-Imperium in Hannover aufgebaut. 2008 war es mit dem El Solin losgegangen, das sie inzwischen abgegeben haben. Dann folgten 2009 die Skybar 6 Sinne, 2011 das Hugos im Ernst-August-Carrée am Hauptbahnhof und inzwischen fünf Stadtmauer-Restaurants zwischen Hohem Ufer und Lister Platz.

Seine letzte Restauranteröffnung: Bedran Resso Özgör (gestorben 2020) im vergangenen Frühsommer im Stadtmauer-Restaurant in der List. Quelle: Christian Behrens

„Das Hugos war unserem Bruder immer eine Herzensangelegenheit“, sagt Ferit Özgör (44), „deshalb haben wir beschlossen, es in seinem Sinn umzubauen und nach ihm zu benennen.“

Eine halbe Million Euro investiert

Eine Fotowand an der Stirnseite zeigt ein Dutzend Bilder des Verstorbenen. Sein Konterfei ziert Sitzkissen und Servietten. Und sein Lieblingsspruch prangt über der Getränkeausgabe. „Für Leib und Kehle“ steht dort in Leuchtschrift.

Rund eine halbe Million Euro hätten die Brüder seit Februar in das neue Ressos investiert, sagt Recep Özgör (36). Neue Möbel, neue Dekoration, auch die Speisekarte sei behutsam internationalisiert worden, wobei die italienische Ausrichtung geblieben ist. Überall leuchtet es golden und grün, zusammen mit dunklen Holztönen. „Das waren seine Lieblingsfarben“, sagt der 36-Jährige.

„Es fehlt das größte Puzzleteil“

Der Tod habe eine große Lücke in den Familienbetrieb gerissen, sagt Ferit Özgör: „Es fehlt das größte Puzzleteil.“ Als sich die beiden Brüder für ein Zeitungsfoto in Szene setzen sollen, lassen sie zwischen sich einen Platz frei – und bestellen drei Getränke für den Tisch. „Es muss weitergehen, aber wir denken jeden Tag an ihn“, sagt der jüngere Bruder Recep.

„Das waren seine Lieblingsfarben“: Das neue Ressos ist mit viel Grün, Gold und gedeckten Holztönen gestaltet. Quelle: Katrin Kutter

Wann das neue Ressos komplett öffnen darf, ist angesichts der Pandemielage noch unklar. Wenn aber die Inzidenz niedrig bleibt und die Region deshalb Freiluftgastronomie wieder erlaubt, dann soll am Freitag wenigstens schon einmal die Außengastronomie im großen Atrium der alten Reichsbahnverwaltung öffnen.

Alles Gastronomen: Die Özgör-Brüder und -Cousins haben in Hannover etliche Bars und Restaurants aufgebaut. Auch dieses Bild hängt im neuen Ressos. Quelle: Katrin Kutter

Später, wenn bei weiter sinkender Inzidenz die nächtliche Sperrstunde fällt, soll das Ressos dann auch seinen Clubcharakter ausspielen. Mehr als 200.000 Euro seien allein in die Musikanlage gesteckt worden, sagt Ferit Özgör. „Viele unserer Stammgäste sind über 30 Jahre alt, und etliche von ihnen wollen nach dem Essen nicht mehr in irgendwelche Mini-Clubs gehen, sondern hier bleiben und gute Musik hören.“

Stadtmauer am Hohen Ufer nach Brandschaden bald wieder fit?

Beide hoffen, dass es bald auch mit dem Stadtmauer-Restaurant am Hohen Ufer vorangeht. Im November war im Technikraum im Untergeschoss ein Feuer ausgebrochen, nach Angaben der Brandermittler durch einen technischen Defekt. Seitdem ist die zweigeschossige Gastronomie in der historischen Uferpromenande nicht mehr nutzbar.

„Der Gebäudeeigentümer saniert derzeit die Rußschäden“, sagt Ferit Özgör. Man hoffe, im September wieder neu eröffnen zu können.

Von Conrad von Meding