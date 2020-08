Nachdem die Klosterkammer im April das Restaurant Zeitfür im Leineschloss geschlossen hatte, zieht nun erneut Gastronomie in das Landtagsgebäude in Hannover ein. Johannes Lühmann, Betreiber der Burg Königsworth und des Wirtshauses Wildhäger in Garbsen, eröffnet dort im Oktober das Restaurant Leineschloss.