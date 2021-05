Hannover

Endlich wieder Essen gehen: Seit vergangener Woche Donnerstag dürfen Restaurants in Hannover ihre Außengastronomie betreiben. Damit ist es nach mehr als sechs Monaten wieder möglich, vor Ort in Lokalen Essen zu gehen. Am ersten Tag nutzten viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner die zurückgewonnene Freiheit. Wie sieht es knapp eine Woche später aus? Bleibt der Ansturm auf die Gastronomie? Und wie ist die Stimmung bei Gastronomen in Hannover?

Corona-Tests: „Die Leute verstehen das“

Als „fantastisch“ bezeichnet Robert Kirchner die Stimmung sowohl bei Gästen und Mitarbeitenden des Biergartens am Waterloo. Viele Stammgäste hätten schon sehnsüchtig gewartet. Kirchner ist Geschäftsführer und freut sich mit seinem Team, dass es seit rund einer Woche wieder losgeht. „Das Gefühl des Startens hat gefehlt“, sagt Kirchner. „Ohne Corona hätten wir bereits Anfang oder Mitte März geöffnet.“

Die Kontrolle der Corona-Tests ist für Robert Kirchner, Geschäftsführer des Waterloo-Biergartens, zwar aufwendig. „Das ist aber ein Kostenfaktor ohne Tränen in den Augen.“ Quelle: Samantha Franson

Auch an die neuen Corona-Regeln hielten sich die Besucherinnen und Besucher, sagt Kirchner. Dazu gehört, dass Gäste bei einem Besuch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alternativ müssen Besucherinnen und Besucher eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen. „Die Leute sind offen und verstehen das“, sagt Kirchner. Zwar bedeuten die Kontrollen zusätzlichen Aufwand. „Das ist aber ein Kostenfaktor ohne Tränen in den Augen.“

Lesen Sie auch: Hier gibt es in Hannover und der Region kostenlose Corona-Tests

Dehoga fordert Ende der Testpflicht in Außengastronomie

Von Donnerstag bis Pfingstsonntag hat der Geschäftsführer des Biergartens ein „tolles Geschäft“ verzeichnet. Danach habe sich das Wetter verschlechtert, sodass der Biergarten an manchen Tagen geschlossen blieb. Jetzt komme es darauf an, wie sich das Wetter weiter entwickelt. Kirchner hofft, dass die Testpflicht in der Außengastronomie perspektivisch wegfällt. Das hatte vor wenigen Tagen auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga gefordert und verwies auf die geringe Ansteckungsgefahr im Freien.

Start mit Anlaufschwierigkeiten: „An den meisten Tagen lohnt es sich noch nicht, aufzumachen“, sagt Massimo Dall’Asta vom Eiscafé Massimo am Steintor. Quelle: Samantha Franson

Auch Massimo Dall’Asta wünscht sich, künftig Gäste auch ohne Test begrüßen zu können. „Es ist aufwendig, das zu kontrollieren“, sagt der Besitzer des Eiscafés Massimo am Steintor. Zwar habe er noch keine negativen Erlebnisse mit der Testpflicht bei Gästen gehabt. Sie schrecke aber viele Besucher und Besucherinnen ab. „An den meisten Tagen lohnt es sich noch nicht aufzumachen“, sagt Dall’Asta. Nachdem der Staat und auch die Stadt den Gastronomen in den vergangenen Monaten geholfen hätten, wolle er nun etwas zurückgeben.

„Können endlich wieder unserer Leidenschaft nachgehen“

Dall’Asta ist trotz der Startschwierigkeiten positiv gestimmt und blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Die Stimmung der Menschen ist gut und meine auch.“ Als er vergangene Woche erstmals nach mehr als sechs Monaten wieder seine Eisdiele aufgemacht hat, sei er ganz nervös und aufgeregt gewesen. Mittlerweile habe sich alles gut eingespielt. „Pfingstmontag war bis jetzt der schönste Tag“, sagt Dall’Asta.

„Wir sind einfach glücklich“: Björn Hensoldt betreibt mit seiner Firma Gastro Trends Hannover unter anderem das Lokal Reimanns Eck an der Lister Meile. Quelle: Samantha Franson

„Wir sind einfach glücklich“, beschreibt Björn Hensoldt das Gefühl, die Außengastronomie wieder öffnen zu dürfen. Seine Firma Gastro Trends Hannover betreibt unter anderem Reimanns Eck am Weißekreuzplatz. Trotz der monatelangen Schließung der Lokale habe man den Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten können, sagt Hensoldt. „In der Gastro arbeitet ein besonderer Schlag Mensch.“

Bleibt die Euphorie?

Die letzten Tage sei viel los gewesen, teilweise seien Tische im Schichtsystem vergeben worden. „Die Gäste zeigen Verständnis dafür, dass nicht jeder Termin frei ist“, sagt Hensoldt. Auch in Sachen Corona-Test seien die Besucherinnen und Besucher mittlerweile routiniert und zeigten die entsprechenden Nachweise unaufgefordert vor.

Jetzt müsse man abwarten, ob die anfängliche Euphorie zur Öffnung der Gastronomie bei den Gästen anhalte. Auch das Wetter habe einen großen Einfluss, ob Wirte allein mit der Außengastronomie klarkommen. Hensoldt und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben nach Monaten der Schließung aber ein positives Gefühl. „Wir sind froh, endlich wieder unserer Arbeit und unserer Leidenschaft nachgehen zu können.“

