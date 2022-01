Hannover

Drei Frauen in Abendkleidern rücken an ihrem Tisch im „Zo’e Restaurant“ in der Innenstadt eng zusammen. Fotostunde. Die mittlere streckt ihr Smartphone von sich, bewegt es von links nach rechts, etwas nach oben, noch mehr nach oben, steiler, immer steiler. Köpfe klappen schon in den Nacken, aber die verflixte Sushi-Variation auf dem Tisch will eben auch gesehen werden. Ja, so ist es eben: Die kleinen Herausforderungen der Instagram-Welt, die einen auch an einem Sonnabend fordern.

Das „Zo’e“ zieht vor allem ein junges Publikum an

An der Bar sitzen derweil zwei Burschen und nippen an einem Bier. An einem Nachbartisch essen einige Studentinnen einen Teller Nudeln, trinken dazu einen Aperol Spritz, daneben stoßen vier Frauen mittleren Alters mit Weißwein und Wasser an – das im August vergangenen Jahres eröffnete Lokal lockt also ganz offensichtlich ein buntes, vorwiegend junges Publikum an.

Sessel und Sofas in teils knalligen Farben, dazu markante Lampen: Schlichtheit ist im „Zo’e“ nicht gefragt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Jeder Gast wird ein Detail entdecken, das ihn anspricht

Bunt gemixt ist auch das Interieur. Kunstpflanzen finden sich links, rechts, oben, aber nicht unten, denn da gehen Holzdielen und im Schwarz-Weiß-Muster gelegte Fliesen ineinander über. Funkelnde Lampen in markanten Formen hängen von der Decke, mit Glas- und Keramikschirmen. Verschnörkelte Kronleuchter mit goldschillernden Blättchen und Verstrebungen oder poppige, goldgerahmte Gemälde bieten dem Altbauflair die Stirn. Gespeist wird an Tischen oder am Bartresen mit Marmorplatten, daran stehen teils samtbezogene Hocker, Sessel, Sofas, wenigstens Loungemobiliar, teils in knalligen Farben. Nein. Die Schönheit des Schlichten war dem Innenarchitekten des „Zo’e“ anscheinend schnuppe. Und man kann das mondäne Design mögen oder nicht, eines ist sicher: Jeder Gast wird hier ein Detail entdecken, das ihn anspricht.

Mondänes Design: Kronleuchter treffen auf einen Marmortresen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Speisekarte reicht von Bowls bis Sandwich

Mich spricht zum Beispiel der Betriebsleiter Aminas Abou-Alhaj an. In doppelter Hinsicht. Einmal ganz im Wortsinn bei der Begrüßung und zudem mit seiner herzlichen, gastorientieren Art, die auch das (teilweise noch etwas unbeholfene) Serviceteam des Restaurants sein Eigen nennen darf. Wobei ich gestehen muss, dass ich mit der Bezeichnung eines „Restaurants“ etwas hadere. Stockkonservativ gedacht natürlich. Ich fühle mich besser dabei, von einer glamourfreudigen, geselligen Bar zu sprechen, in der man auch eine Vielzahl an diversen Gerichten essen kann – denn bunt ist auch die Speiseauswahl, die von klassischen Vorspeisen über eine Vielzahl an Sushi bis hin zu Bowls, Pasta und Sandwiches reicht. Kann das funktionieren, eine solche Mixtur an Küchenstilen in guter Qualität auf den Tisch zu bringen?

Die „Bento Sushi Platte“: Sushis nehmen den größten Teil des Angebots im „Zo’e“ ein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bei der Udon Miso Suppe (7,50 Euro)funktioniert es nicht, deren Brühe so dramatisch fade ist, dass ich sie als warmes Wasser bezeichnen möchte. Sehr gut sind die Edamame (6 Euro), die wir zu einer sehr guten, hausgemachtem Zitronen-Ingwer-Limonade (6 Euro) und einem Mojito (9 Euro) snacken, der mit viel Minze und wenig Rum zubereitet wurde. Der Rindertatar (13 Euro) wurde handgeschnitten und äußerst würzig-pikant angemacht. Spannend ist der Tatar mit dicken Stücken Thunfisch (16 Euro) vor allem wegen des Kontrasts zu Burgundertrüffeln, Frühlingszwiebeln, cremiger, unreifer Avocado und knusprigen Brotkrümeln. Die Kürbis-Ingwer-Suppe (6,50 Euro) schmeckt. Die Spaghetti Genovese (8,50 Euro) erweisen sich als Tagliatelle, die hausgemachte Pesto ist gut, allerdings durch das Olivenöl sehr wuchtig, eine frische Komponente hätte Wunder gewirkt. Die beiden letztgenannten Gerichte sind übrigens Teil des Mittagstischs.

Die „Tokyo Drift“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Sushis gibt es im „Zo’e“ in großer Auswahl

Den meisten Raum nehmen auf der Speisekarte jedoch Sushi ein, die zusammenfassend gesagt allesamt frisch sind, aber nicht den Anspruch erheben, einen außergewöhnlichen Fisch durch betont wenige Zutaten hervorzuheben. Der Reis ist kaum gesäuert, aber schön locker, es wird auch Hühnchen oder Rind eingerollt. Wir probieren etwa Fire Salmon (12,50 Euro), Chicken Teriyaki (11 Euro), vegetarische Red Dream Rolls (11 Euro) oder Unagi Nigiri (5 Euro), die stark mit den Vorlieben eines auf westliche Geschmacksbilder trainierten Gaumens spielen.

Man arbeitet viel mit Mayonnaise-Tupfen, süßlich-würzigen sojabasierten Soßen, es wird mit Kräutern und Blumen dekoriert, oder knusprig-frittiere Elemente werden hinzugefügt. Überspitzt formuliert passen die Sushis zum Ambiente.

Fazit:

Wer nicht das Essen, sondern die Geselligkeit in den Mittelpunkt stellen mag, der ist im „Zo’e“ richtig.

Gesamt 7/10 (Essen 6, Ambiente 7, Service 7)

Kontakt:

„Zo’e Restaurant“

Rathenaustraße 12

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 48 18 08 16

Internet: www.zoe-hannover.de

Mail: info@zoe-hannover.de

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 16 bis 24 Uhr, Sonnabend von 11.30 bis 2 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Besucht am: 13. November 2021 und am 26. November 2021

Von Hannes Finkbeiner