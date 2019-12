Hannover

Aus wässrigen und faden Tomaten lässt sich keine gute Suppe kochen. Mit geschmacklosem Rinderfilet wird kein ordentliches Carpaccio zubereitet. Und mit gewöhnlichem Kakao lässt sich vielleicht ein passables, aber eben kein phänomenales Schokoladeneis machen. Einige hannoversche Lokale haben die Stärken der Produktküche verstanden. Und das ist dem Essen anzumerken.

Lust auf ein Carpaccio, Bauch vom Apfelschwein oder Semmelknödeln mit Kürbis? Verena Schindler im 11a auf dem Küchengartenplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im 11a (7 von 10 Punkten) oder im Bio-Restaurant Zurück zum Glück (8/10) gibt es gute Hausmannskost und Kreativküche, die schon allein wegen der guten Lebensmittel viel Freude bereiten. Und wer nicht glaubt, dass auch in der Gelateria der Star das Produkt sein kann, sollte einmal einen Abstecher ins Lindener Frioli (9/10) unternehmen, dort das Macadamia-, Pistazien- oder das dunkle Schokoladen-Eis probieren und sich eines besseren belehren lassen.

Besuch in der Eisdiele Frioli. Quelle: Katrin Kutter

Mit einer ausgeprägten (und auch klassischeren) Tafelkultur bestach das Stiller’s Restaurant (9/10) in Barsinghausen, wo uns die köstlichen Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree und die Riesengarnelen mit Spargel-Pannacotta in lebhafter Erinnerung sind. Nahtlos reiht sich hier das Landhaus am See (9/10) in Garbsen ein, wo handwerklich ebenso herausragend (vielleicht eine Spur moderner) gearbeitet wurde, wie der köstliche Wolfbarsch mit Spargel, Olivenmayonnaise und Zwiebelasche beweist. Oder natürlich auch das Basil (9/10) am Vahrenwalder Park, wo sogar eine scheinbare Simplizität wie ein Wintersalat mit Details wie Honigbrot-Croûtons, feinsäuerlichen Perlzwiebeln oder Apfeldressing zu einer echten Köstlichkeit erhoben wurde – hervorzuheben ist hier auch die Weinkarte, zusammengestellt mit Feinsinn und Sachverstand.

Zur 150. Kostprobe hat unser HAZ-Feinschmecker die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Ole Deele in Burgwedel besucht: Patissier Nico Kuckenburg (von rechts), Sommelier Oliver Fabris und Koch Benjamin Gallein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Küche mit einem Stern, die unsere Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllte, durften wir in der Ole Deele (10/10) erleben. Benjamin Galleins Gerichte schrappten mit Funkenflug an der Klassik entlang. Da gab es sicherlich auch übliche Luxuswaren wie Kaviar oder Trüffeln zu verkosten, vom französischen Lamm wurde aber dann auch ganz mutig der köstliche Bauch serviert. Oder vom US-Rind die Nierenzapfen. Zu einer Entenbrust tischte der Koch ein Orangenschalenpüree oder zu einem Luma-Kotelett eine Espressosoße und ein Mirabellen-Chutney auf. Ein Menü mit vier bis sieben Gängen (95 bis 125 Euro) wird in der Ole Deele angeboten. Das ist natürlich viel Geld, aber lachhaft wenig, wenn man den Aufwand und die Produktqualität betrachtet – ganz zu Schweigen von den deftigen und süßen Häppchen vorweg und hintendrein.

Der Imbisswagen Kosher Food Lovers von Michael Krebs und seiner Frau Kuniko. Quelle: Samantha Franson

Aber auch im Stehen oder in den frühen Morgenstunden kommt der Genusswillige in Hannover auf seine Kost. Sensationelle Imbissküche, frisch und mit Feingefühl zubereitet, bot etwa der Foodtruck Kosher Food Lovers (9/10). Tolle Frühstückskreationen in Verbindung mit einem tollen Flair fanden wir im Café Corner (8/10), wo sich hausgemachte Konfitüren und Bäckerbrötchen, Kerzenschein und frische Blumen zu einem durchweg schönen Gesamterlebnis verbanden. Im Panea (8/10) war der Name Programm: Es gab exzellent belegte Brote, mit Obatztem, Hühnchencurry, Jalapeño-Frischkäse, Eiersalat, Basilikumcreme oder Tomatensalsa. Ein Clou: das Butterbrot to go. Hier wünschten wir uns, dass die Hälfte aller amerikanischen Burgerläden der Stadt deutschen Brotmanufakturen wie dem Panea weichen würden.

Die Köche Lukas Heimsoth (rechts) und Constantin Syring in der Boca Gastrobar. Quelle: Insa Catherine Hagemann

Spannende, unkomplizierte, aber in jedem Fall feine Wohlfühlküche wurde uns im italienischen RestaurantGianni (8/10), in Becker’s Restaurant (8/10), in der Boca Gastrobar (7/10) oder auch in Schuberts Brasserie (8/10) aufgetischt, wobei hier erst kurz vor unserem Besuch Robert Awakjan die Küchenleitung übernommen hatte. Ein begabter Koch, der sicherlich in Zukunft das Profil des Restaurants weiter schärfen wird. Ähnlich erging es uns auch im Hof:geflüster (7/10) am Ballhofplatz, wo zwei junge und versierte Küchenchefs die Leitung innehaben. Sebastian Wego und Jonas Tanneberger servieren verwegene und klassische Kreationen, es gibt hier Oriechette in Lavendelsud oder Limonenrisotto mit gebratenen Garnelen und Safranschaum. Das Hof:geflüster war übrigens das erste Restaurant, das wir im Jahr 2019 besuchten. So gut darf dann auch der Start ins Jahr 2020 aussehen.

Von Hannes Finkbeiner