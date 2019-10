Hannover

Die Treppenhäuser in schlimmem Zustand, viele Mietverhältnisse prekär, soziale Spannungen und Müll: Die Stadtverwaltung unternimmt jetzt einen neuen Versuch, die Wohnverhältnisse am Mühlenberger Canarisweg zu verbessern. Nach HAZ-Informationen kauft sie über ihre Tochtergesellschaft Hanova 220 Wohnungen von der privaten Gesellschaft Vonovia und will dann dort für Verbesserungen sorgen. Das Geschäft soll in zweijährigen Verhandlungen ausgearbeitet worden sein. Der Kaufpreis liegt unbestätigten Informationen zufolge bei 17 Millionen Euro.

Wohnungskauf am Mühlenberg: „Keine Stellungnahme“

Offizielle Bestätigungen gab es am Montag nicht für den Vorgang. Bei der Vonovia sagte Sprecherin Bettina Benner nur: „Wir führen Gespräche mit der Stadt Hannover, aber es gibt noch keine Entscheidung.“ Bei der Hanova wollte Sprecher Frank Ermlich „derzeit keine Stellungnahme“ abgeben.

Perspektivlosigkeit am Canarisweg

Die Häuser und Wohnungen am Canarisweg haben einen großen Sanierungsbedarf. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Die 220 Wohnungen am Canarisweg liegen im nördlichen Teil der sogenannten Wohnschlange, einer in den Siebzigerjahren errichteten Großwohnsiedlung. Die Immobilie hatte in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach den Besitzer gewechselt, von öffentlichen Eigentümern wie der landeseigenen Nileg bis zu sogenannten Heuschrecken wie dem US-Fonds Cerberus war alles dabei. Investiert wurde zuletzt nur wenig. Entsprechend versuchen Mieter mit eigenem Einkommen, aus diesem Bereich des Mühlenbergs wegzuziehen. Es bleiben vielfach nur die, die sich ihren Wohnort nicht aussuchen können: Flüchtlinge, Gestrandete und Sozialfälle. Entsprechend ist der Ort geprägt von Perspektivlosigkeit. Etwa 2000 Menschen wohnen derzeit am Canarisweg.

Hier fiel 2017 der Aschenbecher aufs Kita-Gelände

Hier „fiel“ unter anderem ein Aschenbecher von einem Balkon in das Außenspielgelände des Kindergartens. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Zuletzt hatte der Canarisweg 2017 überregionale Schlagzeilen ausgelöst, als Gegenstände aus Hochhauswohnungen in ein darunterliegendes Kita-Freigelände geworfen wurden, unter anderem ein schwerer Aschenbecher. Immer wieder kommt es dort zu Brandstiftungen etwa an Kinderwagen in Hausfluren und Kellern, Mieter fühlen sich im Umfeld der Wohnblocks nachts unsicher. Andererseits gibt es mehrere Initiativen dort, um das soziale Elend zu mindern, unter anderem ein Tafelprojekt mit warmen Mahlzeiten und eine Kleiderkammer.

Stadt sichert sich Einfluss

Mit dem geplanten Kauf der 220 Wohnungen geht die Stadt Hannover einen neuen Weg. In Sahlkamp-Mitte, wo sie ähnliche Probleme mit heruntergekommenen Großimmobilien und entsprechenden Mietergruppen hat, hat sie mit dem Hauptvermieter Deutsche Wohnen eine Sanierungsvereinbarung getroffen, damit die Situation dort Stück für Stück verbessert wird. Dort zahlt die Stadt Zuschüsse. Am Mühlenberg sichert sie sich nun direkten Einfluss auf die Immobilien.

Hanova baut aktuell fast 1000 Wohnungen

Die kommunale Immobilientochter Hanova ist mit fast 14.000 Wohnungen Hannovers größter Vermieter. Der jetzt geplante Zukauf wird aber ein gutes Stück Zusatzarbeit bedeuten. Um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken, baut das knapp 200 Mitarbeiter starke Unternehmen derzeit rund 1000 Wohnungen parallel: etwa 400 davon sollen noch dieses Jahr fertig werden, 400 im kommenden Jahr. Damit Hanova die Aufgaben auch finanziell stemmen kann, hat der Rat kürzlich beschlossen, dass fast 10 Millionen Euro vom Überschuss der nächsten Jahre nicht an den städtischen Haushalt abgeführt werden müssen, sondern im Unternehmen zur Finanzierung von Projekten bleiben dürfen.

Kaufpreis unter 1000 Euro pro Quadratmeter

Insgesamt soll es am Canarisweg um 18.000 Quadratmeter Wohnfläche gehen. Der derzeit diskutierte Kaufpreis läge also bei weniger als 1000 Euro pro Quadratmeter. Das klingt angesichts der galoppierenden Immobilienpreise zunächst wenig – für gebrauchte Eigentumswohnungen wird je nach Lage das Zwei- bis Vierfache gezahlt. Angesichts des Sanierungsbedarfs und der Quartiersprobleme allerdings dürfte der Preis angemessen sein, wenn nicht sogar zu teuer. Dem Vernehmen nach gibt es im Aufsichtsrat Bedenken, dass das Projekt die Bilanz der Hanova zu sehr belastet.

Vonovia : „Wir bleiben gerne Vermieter in Hannover “

Bei Vonovia bemüht sich Sprecherin Benner, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass das Unternehmen sich aus Hannover zurückziehen will. „Wir sind und bleiben gerne Vermieter in Hannover, wo wir insgesamt rund 8000 Wohnungen haben“, sagt Benner. Nur am Canarisweg, da wird Vonovia künftig wohl ein paar Problemwohnungen weniger haben.

