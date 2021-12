Hannover/Braunschweig

Dass eine neue Zeit angebrochen ist, weiß man meist erst hinterher. Manchmal versuchen Forscher oder die Marketingexperten, die ihnen jemand zur Seite gestellt hat, den Beginn einer neuen Ära (oder von etwas, von dem sie hoffen, dass es eine neue Ära wird) mit einer neuen Versionsnummer hervorzuheben. „Internet 2.0“ sollte klar machen, dass mit neuen sozialen Plattformen nun eine neue Art von Internet entstanden ist. Wer „Industrie 4.0“ sagt, schwärmt meist von neuen Möglichkeiten der Vernetzung und Effizienzsteigerung im Produktionsbereich.

Piet O. Schmidt, Physikprofessor an der Leibniz-Universität Hannover und Leiter des „Quest“ Instituts für Experimentelle Quantenmetrologie an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, spricht gern von „Quantentechnologie 2.0“. Während die „Quantentechnologie 1.0“ mit Lasern und Halbleiterchips längst in unseren Alltag eingesickert sei, entstehen, so Schmidt, immer mehr Anwendungen für die viel aufwändigere „Quantentechnologie 2.0“. Die Hoffnungen, die sich darauf richten, sind groß.

Die Gebäude auf dem Gelände der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig sind nach berühmten Physikern bekannt; der schlichte Zweckbau, in dem Schmidts Büro liegt, befindet sich im „von-Laue-Bau“, benannt nach Max von Laue, der die Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen entdeckt hat. Gelbgrüne Flure, blaue Türen, Poster an den Wänden, es riecht nach frisch gemahlenem Kaffee wie bei einem Baristakongress, in einem Seminarraum sprechen ein paar Doktoranden leise miteinander. Das Größte in Schmidts Büro ist ein gigantischer Bildschirm. „Für die Videokonferenzen“, sagt der Physiker. Und dann erzählt er von der „Quantentechnologie 2.0“.

Das Herzstück eines Quantencomputers: Die Ionenfalle. Quelle: Physikalisch Technische Bundesanstalt

In ihrem Zentrum steht die Kontrolle über einzelne Teilchen. Wer die Bewegung kleinster Teilchen fast vollständig einschränken kann, vermag mit ihnen ein paar hochinteressante Dinge anzustellen – etwa ultraempfindliche Kraftsensoren zu bauen, oder Uhren, die die Zeit so genau messen, dass man mit einem Uhrenvergleich noch etwas ganz anderes messen kann als nur die Zeit. Zum Beispiel den Abstand der Uhren von der Erde.

Uhren, die die Höhe anzeigen

Die supergenauen optischen Atomuhren, die an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig im Einsatz sind, zeigen Zeit so präzise an, dass man mit ihnen tatsächlich auch Höhenunterschiede messen kann. Zeit ist an Gravitation gekoppelt, weiter von der Erde entfernt verläuft die Zeit schneller als nah am Gravitationsfeld der Erde. Weil die optischen Atomuhren so supergenau sind, lassen sich mit ihnen Höhenunterschiede aufzeigen, die nur einige Handbreiten ausmachen.

Derartige Uhren, sagt Schmidt, seien die präzisesten Messinstrumente, die die Menschheit bis heute fhergestellt habe. Mit ihnen könnte sich möglicherweise auch etwas messen lassen, dessen Existenz mit unserem Standardmodell der Teilchenphysik nicht zusammenpasst, und das daher nur indirekt bestimmt wurde: die dunkle Materie. Sie ist da, man kann beobachten, dass sie Einfluss auf die Bewegung von Galaxien hat, aber man weiß so gut wie nichts über sie. Wer supergenau misst – und das ist mit den optischen Uhren möglich – könnte womöglich mehr über sie herausbekommen.

Was können Quantencomputer leisten? „Ein QUANTum Hoffnung? Was können Supercomputer wirklich leisten?“ ist der Titel einer Diskussionsveranstaltung am Dienstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Schloss Herrenhausen. Auf Einladung der Volkswagen Stiftung diskutieren Experten (der Informatiker Johannes Buchmann, Michael Decker vom Institut für Technikfolgenabschätzung, Michèle Heurs vom Institut für Gravitationsphysik der Leibniz-Universität und Christian Ospelkaus vom Institut für Quantenoptik der Leibniz-Universität Hannover) über das Potenzial von Quantencomputern und die technischen Herausforderungen bei deren Entwicklung. Kooperationspartner der Veranstaltung ist die Initiative Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) Wer an der (kostenfreien) Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich vom 4. Januar an auf den Seiten der Volkswagenstiftung anmelden.

Und dann wäre da noch der Quantencomputer. Anders als die Rechner, mit denen wir es im Alltag zu tun haben, arbeitet ein Quantencomputer nicht nur mit den beiden Zuständen Eins und Null, sondern mit ziemlich vertrackten Überlagerungen von Quantenzuständen. Qantenphysikalische Phänomene wie Verschränkung und Überlagerung ermöglichen neue Arten von Berechnungen, Quantencomputer können viele Aufgaben effektiver und schneller lösen als herkömmliche Computer. Für Verschlüsselungstechnik eröffnen Quantencomputer ganz neue Möglichkeiten und ganz neue Gefahren. Und auch für die Simulation komplexer Abläufe und chemischer Reaktionen wären sie hervorragend geeignet. Die Hoffnungen, die auf dem Quantencomputer liegen, sind enorm.

Eine noch bessere Kontrolle über Atome

Ein Herzstück von optischen Atomuhren und Quantencomputern, die am „QUEST“-Institut untersucht werden, ist die sogenannte Ionenfalle: elektrisch geladene Teilchen sind hier gefangen, sie werden mit geschicktem Einsatz von Lasern so gut wie bewegungslos gehalten und können dann für Uhren oder Berechnungen in Quantencomputern genutzt werden. Nun ist es Forschenden der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig zusammen mit Forschenden der Leibniz-Universität Hannover gelungen, die Kontrolle über Atome, die für „Quantentechnologie 2.0“ wichtig sein können, entscheidend zu verbessern. Sie haben es geschafft, auch Teilchen in Ionenfallen zu sperren, die sich bisher einer solchen Behandlung widersetzt haben.

Teilchen, bei denen eine direkte Kühlung mit Lasern nicht möglich ist, mit denen man allerdings in der Ionenfalle gern arbeiten würde (weil sie unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen sind und einige andere interessante Eigenschaften haben), werden elektrostatisch mit Ionen gekoppelt, die sich mit geschicktem Lasereinsatz gut kühlen lassen. Kühlt man das eine Teilchen, verliert auch das andere seine Energie. Es ist ein bisschen wie zwei Kinder auf der Schaukel, die sich an der Hand fassen und wild in Bewegung sind: wenn man das eine Kind abbremst, wird auch das andere langsamer.

Experimente an der Ionenfalle: Piet O. Schmidt im Labor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Labore, in denen in Braunschweig Wunschteilchen eingefangen und auf die sehr, sehr geringe Temperatur von nur 200 Microkelvin heruntergekühlt werden, befinden sich im 1. Obergeschoss des von-der-Laue-Baus. Es ist das typische Durcheinander eines Forschungslabors: schwarze Kästen mit grotesk verschachtelten Steckverbindungen, schummriges Licht mehrerer Monitore, Rechnertürme, Kabelstränge, das rote Flirren von Lasern, sanftes Rauschen. Im Zentrum ist eine Kreuzung zweier Röhren zu erahnen; das ist die Kammer, in der die Ionen eingefangen und so gut es geht stillgestellt werden.

Kälterekord für sperrige Teilchen

Temperatur ist Bewegung, bremst man die Bewegung kleinster Teilchen durch trickreichen Lasereinsatz erheblich ein, schafft man es, Temperaturen zu erreichen, die nur wenig über dem absoluten Nullpunkt liegen. Den Forschenden in Braunschweig ist es jetzt gelungen, einen Kälterekord für sperrige Teilchen zu erreichen – vielleicht eröffnet das neue Kühlverfahren ein Feld neuer Untersuchungsmöglichkeiten, darunter auch im Quantencomputer.

Da Quantencomputer ganz anders arbeiten als klassische Superrechner, werden sie diese vermutlich nie ersetzen. Piet O. Schmidt ist jedoch überzeugt: „Der Quantencomputer wird irgendwann einmal ganz spezielle Probleme besser lösen als ein normaler Computer.“ Und diese speziellen Probleme könnten in Zukunft durchaus relevant sein. Im Bereich der Materialforschung, zu der auch Batterietechnologie gehört, oder der Medikamentenentwicklung spielen Simulationen, für die Quantencomputer genutzt werden können, jedenfalls eine große Rolle.

Weil in der Quantentechnologie 2.0 so viele Möglichkeiten stecken und weil damit so viele Hoffnungen verbunden sind, fördert das Land Niedersachsen die Forschungen dazu mit erheblichen Beträgen. In den vergangenen zehn Jahren wurden vom Land und Drittmittelgebern 220 Millionen Euro in Quantentechnologie-Infrastruktur investiert. Dazu kommen 25 Millionen Euro, die das Land Niedersachsen und die Volkswagenstiftung im Dezember 2020 als Kernfinanzierung für den Bau eines Quantencomputers bereitgestellt haben. Im vergangenen Jahr wurde der Forschungs- und Industrieverbund „Quantum Valley Lower Saxony“ eingerichtet. Im Laufe der kommenden zehn Jahre sollen mehr als 1,5 Milliarden Euro von verschiedenen Geldgebern und der Industrie in dieses Forschungsfeld fließen.

Man hofft, dass bis 2025 der erste Quantencomputer des Landes in Betrieb genommen werden kann – möglicherweise mit der neuen trickreichen Kühlmethode, die jetzt entwickelt worden ist.

Von Ronald Meyer-Arlt