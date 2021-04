Hannover

Hartgekochte, kalte Eier sind geschmacklich sicherlich okay, aber so richtige Genussfreuden verspricht das Lebensmittel erst in Kombination mit anderen Zutaten. Das funktioniert etwa als Bestandteil (Eigelb- und/oder Eiklar) von Tatar- und Remouladensoße, im Kartoffelsalat oder auch fein gehackt als Füllung (mit Garnelen, Kräutern, Reisnudeln oder anderem) einer vietnamesischen Sommerrolle. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Köstliches im Einweckglas: Soleier mit Majoran. Quelle: Matthias Hoffmann/Matthaes Verlag

Soleier mit Majoran

Zutaten:

12 hartgekochte Eier (M)

2 Zwiebeln, geschält (á 80g)

60g Zucker,

900 ml Wasser

200 ml Weißweinessig, 150ml Sauerkrautsaft

40 g Salz, 8 g Senfsaat, 6 g schwarze Pfefferkörner, 2 g Kümmelsaat (ca. 1 TL)

5 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, 20 g Majoran (mit Stiel)

Zubereitung:

Die Zwiebeln vierteln und ohne Fett in einem Topf braun rösten. Zucker zugeben, kurz karamellisieren. Mit Wasser, Essig und Sauerkrautsaft ablöschen. Salz und Gewürze hinzufügen. Aufkochen lassen, zwei Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen. Eier pellen und mit Majoran, den gedünsteten Zwiebeln und Gewürzen in ein großes Einmachglas schichten bzw. auf zwei Einmachgläser (á 750ml) verteilen. Mit dem Sud übergießen. Einen Tag ziehen lassen.

Farbwechsel: Das hartgekochte Eigelb wurde durch Tomaten-Chutney ersetzt. Quelle: Matthias Hoffmann/Matthaes Verlag

Gefüllte Eier mit Tomaten-Chutney und Estragon-Eigelb-Creme

Zutaten:

10 hartgekochte Ostereier (M)

2 Schalotten (á 20g)

Olivenöl

1 Knoblauchzehe (2g)

200 g Tomaten aus der Dose

30 ml Estragonessig (o.ä. Kräuteressig)

½ TL Ingwerpulver, Salz, Zucker, Muskatnuss, Pfeffer aus der Mühle

50 ml Sahne

12 g Dijon-Senf

4 g Estragon, gehackt (etwa 2 EL)

Tabasco, ggf. etwas Geflügelbrühe

optional: eine Handvoll aromatische Kirschtomaten, in Würfel geschnittten

Zubereitung:

Die Schalotten schälen, in feine Würfel schneiden und mit etwas Olivenöl in der Pfanne andünsten. Zum Schluss den Knoblauch hineinpressen. Kurz angehen lassen. Tomaten und Essig hinzugeben, Ingwerpulver hinzugeben. Mit Salz und Zucker abschmecken. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis eine sämige Masse entstanden ist. Vom Herd nehmen. Mit Pfeffer und etwas Muskatnuss abschmecken. Die Eier pellen, teilen und das Eigelb vorsichtig mit einem Löffel auslösen, damit das Eiklar nicht beschädigt wird. Das Dotter in eine Schüssel geben und mit Sahne, Senf und Estragon zu einer halbflüssigen Soße verrühren, ggf. etwas Brühe hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und Tabasco nach Belieben abschmecken. Das Tomaten-Relish in die Eier füllen, mit einem Löffel Estragon-Eigelb-Creme garnieren.

Auf die Kräuter kommt es bei diesem Eiersalat. Wer mag, gibt noch Tomaten dazu. Quelle: Matthias Hoffmann/Matthaes Verlag

Eiersalat mit Kräutervinaigrette

Zutaten:

10 hartgekochte Eier (M)

60 ml Kräuteressig

25 ml kaltgepresstes Olivenöl

4 g mittelscharfer Senf

30 ml Wasser

1 Stängel Lauchzwiebel (etwa 35 g)

15 g Schnittlauch (in Röllchen geschnitten), 10 g gehackte Petersilie, 10 g gehackter Rucola

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Die Eier pellen und mit dem Eierschneider in runde Scheiben teilen. Auf einer Glas- oder Porzellanplatte auffächern. Gemüse waschen. Aus Essig, Öl und Senf eine Vinaigrette anrühren, mit 30ml Wasser (ggf. Gewürzgurkenfond) verdünnen. Die Lauchzwiebel in Röllchen schneiden. Mit den übrigen Kräutern einrühren und mit Gewürzen abschmecken. Über die Eier gießen.

Von Hannes Finkbeiner