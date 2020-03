Hannover

An der Ricarda-Huch-Schule in der List ist es Tradition – vor Ostern findet ein Austausch mit Schülern eines französischen Gymnasiums aus Le Havre statt. Die hannoverschen Schüler und ihre französischen Gäste sollten eigentlich am Mittwoch von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Rathaus empfangen werden. Diesen Termin hat die Stadt jetzt abgesagt – weil die Franzosen gar nicht in Hannover sind. Wegen des Coronavirus durften die Mädchen und Jungen nicht aus Frankreich ausreisen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Die Verantwortlichen im Lycée Francois Premier in Le Havre haben Angst, das Virus ein- oder auch auszuführen.

Von Susanna Bauch