Nordstadt

Der Neubau für die Zentrale des Sanitärgroßhandels Hermann Albert Bumke in der Nordstadt nimmt langsam Gestalt an. Mit einem Richtfest hat der Bauherr, die Firma Aurelis, Mitte November die Baufortschritte gefeiert. Auf einer Grundstücksfläche von 3560 Quadratmetern entsteht das Gebäude an der Gertrud-Knebusch-Straße auf dem Areal des früheren Hauptgüterbahnhofs.

Aurelis investiert 5 Millionen Euroredeigiert, ged

Aurelis investiert rund 5 Millionen Euro in den Neubau, die Bumke GmbH & Co. KG schließt einen Mietvertrag über 15 Jahre ab. Im Erdgeschoss will der Großhändler auf rund 600 Quadratmetern eine Ausstellung mit Badezimmern unterbringen. Für die gewerblichen Kunden, Handwerker und Baufirmen, entsteht im Erdgeschoss außerdem eine Auslieferungshalle. Im ersten Stock will Bumke Büros für die Mitarbeiter einrichten, im Erdgeschoss sind zudem Schulungsräume geplant.

Der Neubau soll im April 2020 fertiggestellt sein. Der Elektro-, Heizungs- und Sanitärgroßhandel gibt dann seinen Stammsitz am Engelbosteler Damm auf und verlagert auch seine Sanitärabteilung vom Rudolf-Diesel-Weg in Vinnhorst in die Nordstadt.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig