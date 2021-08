Hannover

Die Konzerte der „Komm raus, Hannover“-Serie haben sich in den vergangenen Wochen zu einem Geheimtipp der Musikszene entwickelt – am heutigen Dienstag setzt die hannoversche Sängerin Leonie Jael die Open-Air-Reihe im Ricklinger Bad fort. Start ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten ab 16 Euro, auch Geimpfte und Genesene benötigen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test.

Abend mit starken Frauen

Jael ist mit ihren eingängigen Songs vom Leben, Lieben und anderen Sehnsüchten schon deshalb ein Phänomen, weil es ihr gelingt, sich entgegen allen Widrigkeiten der Pandemie gerade jetzt einen Namen zu machen. Sie ist die Aufsteigerin der Saison. Auf der Fête de la Musique hat sie auf der Hauptbühne gespielt und kürzlich als Support für „80 Millionen“-Mann Johannes Oerding auf der Gilde-Parkbühne – das ist schon so etwas wie ein Ritterschlag für lokale Künstler.

Nach Sängerin Leonie Jael ist bei dem von der Initiative „Women* in Music Hannover“ kuratierten Abend am Dienstag auch das Duo „Veenus X Boats“ zu sehen. Da geht’s mit electro-schwerem Soul-Sound auch um die asiatische Identität und das selbstbestimmte Frausein.

Noch ein spezieller Tipp: Am Sonntag, 15. August (20 Uhr), gehen auf der selben Bühne die Avantgarderocker von The Hirsch Effekt und Hannovers zurzeit spannendster Jazzarrangeur und Pianist Anthony Williams in den Infight – das wird ein hochinteressanter Kampf.

Von Volker Wiedersheim