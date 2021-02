Ricklingen

Der Bezirksrat Ricklingen tagt seit Kurzem nur noch im hannoverschen Rathaus. Diese Regelung gilt pandemiebedingt mindestens bis zur Sommerpause in diesem Jahr; möglicherweise länger. Es sei denn, die Stadt schafft im Stadtteilzentrum Ricklingen – dem sonst üblichen Tagungsort – die Voraussetzungen für Sitzungen in sogenannter Hybridform. Damit könnten einzelne Gremiumsmitglieder auch von zu Hause aus an den Terminen teilnehmen und über anstehende Entscheidungen abstimmen. Genau das wollen die Ricklinger Lokalpolitiker jetzt durchsetzen. Im Erfolgsfall sollen auch Ricklinger Vereine von einer neu installierten Videokonferenztechnik profitieren, betonte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth in der jüngsten Bezirksratssitzung.

Bezirksrat muss im Neuen Rathaus tagen

Der vergangene Dezember war ein Monat mit gleich zwei Sitzungsterminen für die Ricklinger Politiker. Anfang des Monats traf man sich noch im Fritz-Haake-Saal des Ricklinger Stadtteilzentrums. Der Saal ist groß genug, um seit Mai 2020 – also nach dem ersten Lockdown – Bezirksratssitzungen unter strikten Hygiene- und Abstandsregelungen veranstalten zu können. Damit gelang es dem Ricklinger Gremium, trotz Pandemie keine Sitzung ausfallen zu lassen. Andere Bezirksräte verschoben mangels passender Räume oder sicheren Hygienekonzepten mehrere Sitzungstermine. Was aber blieb: Die niedersächsische Gemeindeverordnung sah vor, dass politische Gremien nur als Präsenzsitzungen tagen und abstimmen durften. Inzwischen gilt eine Sonderregelung aus Anlass der Corona-Pandemie. Wer als Risikopatient oder aus anderen Gründen nicht vor Ort als Gremiumsmitglied teilnehmen kann, soll dies virtuell tun dürfen. Die Mischung aus realer und virtueller Teilnahme ist die aktuell geltende Hybridform. Voraussetzung: „Man muss füreinander sichtbar sein“, erläuterte Markurth. Bei Abstimmungen und Wortmeldungen sind Handzeichen wichtig. Entsprechend müssen Teilnehmer das komplette Kollegium sehen können. Das geschieht durch den Einsatz von Bildschirmen, Software und Videokonferenztechnik. Und natürlich müssen die Daheimgebliebenen über entsprechende Endgeräte und einen guten Internetzugang verfügen.

In Hannover funktioniert das bislang nur im Rathaus sowie im Hannover Congress Centrum (HCC). Deshalb fand die zweite Dezembersitzung des Ricklinger Bezirksrats dann auch im Ratssaal statt; dieser Sitzungsort gilt auch für die kommenden Termine. Auch in der Region experimentieren Ratspolitiker mit Hybridformen, darunter in Ronnenberg und Pattensen. Mit dieser Lösung soll vermieden werden, dass Gremien wegen Abwesenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig sind. Allerdings müssen nun für die zwei hannoverschen Versammlungsorte die Bedürfnisse von zig Ratsgremien und Ausschüssen sowie 13 Stadtbezirksräten berücksichtigt werden. Das führt zu Termingerangel. Außerdem fehlt das heimische Publikum, für das der Weg ins Rathaus weiter ist als etwa zum Stadtteilzentrum Ricklingen.

Markurth will technisch aufrüsten

Die Lösung sieht Markurth in mehreren Versammlungsorten, die technisch ausgerüstet würden; beispielsweise jeweils für den Norden, Süden und Osten Hannovers. Und das Stadtteilzentrum mit seinem üppig dimensionierten Fritz-Haake-Saal könnte auch für andere Bezirksräte wie Linden-Limmer oder Ahlem-Badenstedt-Davenstedt Hybridsitzungen ermöglichen. Auch für Vereine und Verbände könne das eine Lösung sein, sagte Markurth. Schon im vorigen Jahr mussten etliche Vereine ihre Hauptversammlungen pandemiebedingt verschieben. Auch für dieses Jahr haben Vereine ihre Vollversammlungen möglichst weit nach hinten verschoben. In der Hoffnung, von Lockerungen profitieren und Präsenzveranstaltungen organisieren zu können. Doch niemand weiß bislang, wie lange strikte Hygienevorschriften noch gelten müssen. Deshalb beantragte das Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen, Linke, FDP und Piraten eine zügige Investition in die technische Ausstattung des Stadtteilzentrums Ricklingen. Dem Antrag stimmte auch die CDU zu.

Von Marcel Schwarzenberger