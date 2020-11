Hannover

Die Stadt Hannover will massiv gegen die Blaualgen im sogenannten Siebenmeterteich vorgehen. Der See, der zu den Ricklinger Teichen gehört, ist besonders häufig von den giftigen Blaualgen betroffen und darum oft für Badegeäste gesperrt. Nun soll der Teich in der kommenden Woche mit einem besonderen Verfahren bearbeitet werden, um den Algenbewuchs einzudämmen, der sogenannten Phosphorfällung. Dabei wird Phosphor im Wasser gebunden. Dadurch sinkt der Phosphor in Form von Flocken auf den Grund des Sees und bleibt dort liegen, erläutert Stadtsprecher Dennis Dix. Phosphor gilt als Hauptursache für das Wachstum von Blaualgen.

23.000 Euro für den FKK-Teich

„Die Dosierung des dafür verwendeten Fällmittels ist für Flora und Fauna im Teich unbedenklich“, sagt Dix. Die Stadt hofft, dass die Algenbildung so im Sommer verringert wird und sich dadurch die Wasserqualität des Badesees, der besonders bei FKK-Freunden beliebt ist, wieder verbessert. Die Stadt gibt für das Projekt 23.000 Euro aus. Die Arbeiten sind für Dienstag, 17. November, und Mittwoch, 18. November, geplant.

Seit einigen Jahren bilden sich im Siebenmeterteich, einem der drei Ricklinger Kiesteiche, die als offizielle Badegewässer freigegeben sind, immer häufiger und früher Blaualgenblüten. In diesem Jahr tauchte in dem See zudem bereits im Januar die Burgunderalge auf – eine Blaualgenart, die das Wasser rot färbte und zu Geruchsbelästigungen führte. Während der Badesaison musste die Stadt für den Siebenmeterteich wiederholt Warnungen aussprechen und auch ein Badeverbot verhängen.

Phosphor und Hochwasser sind Ursache für Blaualgen

Eine hohe Konzentration von Blaualgen ist an einer bläulich-grünlichen Trübung des Wassers, weißlich-trüben Ablagerungen in Form von Schlieren an der Oberfläche sowie einer geringen Sichttiefe erkennbar. Bei Kontakt kann es zu allergischen Reaktionen oder zu Hautreizungen, Durchfall und Erbrechen kommen. Bei entsprechenden Windverhältnissen sind Algenansammlungen an den Badestellen möglich. Ursache für die starke Vermehrung der Blaualgen ist eine zu hohe Nährstoffkonzentration des Wassers.

Das Überangebot an Nährstoffen kommt unter anderem durch das Leine-Hochwasser, zusätzlich aber auch durch Phosphor, der aus den Sedimenten am Gewässergrund freigesetzt wird. Bei der Phosphorfällung handele es sich um eine Restaurierungsmethode, die bereits in vielen Gewässern erfolgreich angewendet worden sei und die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) für die sogenannte „Seentherapie“ empfohlen werde, berichtet Dix. Zusätzlich will die Stadt in den kommenden Jahren die Entwicklung von Röhrichtzonen am Gewässer fördern, die dann auch eine ökologische Reinigungsfunktion für den Siebenmeterteich übernehmen sollen.

Das Fällmittel wird von einem Boot aus über einen Schlauch ausgebracht und gleichmäßig im Siebenmeterteich verteilt. Das Baden ist vom 17. bis 22. November nicht gestattet. Winterschwimmer werden über Schilder vor Ort informiert.

Von Mathias Klein