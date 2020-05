Hannover

Kleingärtner in Groß Buchholz können aufatmen. Die Stadtverwaltung hat bei ihren Bodenuntersuchungen in den Kolonien „Fortuna“, „ Buchholz“ und „Neue Hoffnung“ keine erhöhte Radioaktivität festgestellt. Die Kleingärten befinden sich auf ehemaligen Grundstücken der Chemiefirma Riedel-de Haën. Die Messgeräte schlugen jedoch auf dem Sportgelände des Vereins Fortuna Sachsenross aus. „Hier sind weitere Messungen nötig“, sagte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) am Montag im Umweltausschuss.

300 Kleingärten und zwei Sportplätze untersucht

Insgesamt 300 Kleingärten hat die Stadt untersucht. Neben dem Sportplatz von Fortuna Sachsenross nahmen die städtischen Experten auch den TSV Schwarz-Weiß Hannover unter die Lupe. Messwerte im oberen Bereich wurden jedoch nur auf dem Platz von Fortuna Sachsenross festgestellt. Bei Fortuna bleibt man gelassen. „Wir warten erst einmal ab“, sagt der stellvertretende Vorsitzende von Fortuna Sachsenross, Hans Mai. Messungen seien auf dem gesamten Platz vorgenommen worden. Die Ergebnisse der Untersuchungen habe die Stadt dem Verein noch gar nicht mitgeteilt. „Derzeit findet auf dem Platz ein eingeschränkter Trainingsbetrieb wegen der Corona-Bestimmungen statt“, sagt der zweite Vorsitzende.

Die Belastung geht zurück auf die Firma Riedel-de Haën, die seit dem 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen List chemische Produkte herstellte. Im Jahr 2008 stellten Fachleute der Region Hannover rund um den heutigen De-Haën-Platz erstmals unzulässig hohe Strahlenwerte fest. Die radioaktive Belastung mitten im Wohngebiet machte bundesweit Schlagzeilen.

Ein Kleingarten musste gesperrt werden

Die Stadt Hannover entschloss sich danach, auch Grundstücke zu untersuchen, die der Familie de Haën gehörten, aber nicht für die chemische Produktion genutzt wurden. In 55 Kleingärten in Sahlkamp wiesen die Fachleute im vergangenen Jahr eine schwach erhöhte Radioaktivität nach. Ein Garten war besonders belastet und musste gesperrt werden.

Von Andreas Schinkel