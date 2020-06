Eine Stadt bangt um ihre Bäume: In Hannover mussten zuletzt 700 von ihnen in den Wäldern gefällt werden. Auch in Parks und an Straßen verschwinden immer wieder Exemplare, weil sie nicht mehr gesund sind. Wie kommt ein Baum über das Jahr, das immer noch wie seine beiden Vorgänger Wetter- und Klimastress bringen kann? Wir haben uns einen Silberahorn ausgesucht, an dem wir das beobachten und in mehreren Folgen schildern.