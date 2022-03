Hannover

Die Hilfsbereitschaft in Hannover für Geflüchtete aus der Ukraine ist riesig, und gleichzeitig haben auch die Geflüchteten selbst viele Fragen: Um dem Anrufaufkommen über die am Montag (14. März) geschaltete Telefon-Hotline 33333 der Koordinierungsstelle gerecht zu werden, hat die Stadt das Team der Mitarbeiter kurzfristig personell von fünf auf zehn Personen erweitert.

Die Stadt hat zudem einen Sondereinsatzstab unter Leitung der Feuerwehr Hannover eingerichtet, der aktuelle Lagen koordiniert und eng vernetzt mit allen beteiligten Fachbereichen der Stadtverwaltung arbeitet.

„Wir sind für die Menschen und ihre Anliegen da und versuchen so schnell wie möglich die richtigen Informationen bereitzustellen. Die Koordinierungsstelle funktioniert dabei wie eine Drehscheibe: Sie erhält Informationen aus der Stadtverwaltung und gibt diese auf verschiedenen Informationskanälen an die Menschen – per Telefon, Webseite oder über die Social-Media-Kanäle“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Die wichtigsten Informationen in deutscher und ukrainischer Sprache

Hunderte Anrufe bei Hotline

Am Dienstag gingen bei der Hotline 150 Anrufe ein, am heutigen Mittwoch waren es bis zum frühen Nachmittag schon knapp 300. Das sind rund 40 bis 45 Anrufe pro Stunde. Im extra eingerichteten E-Mail-Postfach der Stadt fluechtlinge@hannover-stadt.de gehen im Schnitt 120 Mails pro Tag ein.

Die Fragen lassen sich dabei in zwei Themenblöcke aufteilen, wie Stadtsprecherin Christina Merzbach zusammenfasst. Einwohner-Fragen zu Hilfsangeboten und Fragen von Ukrainern zu ihrem Aufenthalt in Deutschland. Dabei geht es um den Aufenthaltsstatus und weitere Fragen:

Wohin können sich Geflüchtete aus der Ukraine bei Fragen zum Asylrecht und generell zur Unterbringung wenden?

Welche Möglichkeiten der medizinischen und psychologischen Versorgung gibt es?

Können bereits begonnene medizinische Behandlungen fortgeführt werden?

Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gibt es?

Wie sieht es mit der Anerkennung von Abschlüssen, dem Ausüben des bisherigen Berufs und einer Arbeitserlaubnis aus?

Gibt es Integrations- und Sprachkurse?

Zur Beantwortung von Fragen vor Ort bietet die Stadt in zwei Bürokomplexen in Halle 27 auf dem Messegelände Beratung an. Dort können auch behördliche Formalitäten erledigt werden.

Informationen zu Unterbringungsmöglichkeiten bietet die Stadt auch auf ihrer Internetseite an.

Von Christof Perrevoort