Riskante Normalität? So diskutieren HAZ-Leser über den Start des neuen Corona-Schuljahres

An der IGS Linden in Hannover müssen zwei Klassen und deren Lehrer vorerst zu Hause bleiben. Insgesamt 38 Personen, Schüler des 9. und 13. Jahrgangs sowie Lehrer, hat das Gesundheitsamt in die häusliche Isolation geschickt. Auch in Seelze und Mellendorf in Hannovers Umland gibt es Infektionsfälle, die Betroffen und Klassenkameraden müssen zum Test und zu Hause bleiben. Allerdings gibt es auch diesen Fall: In Barsinghausen gab es bereits an den ersten beiden Schultagen Infektionsfälle. Beim Test der Mitschüler stellte sich allerdings heraus: Niemand hat sich angesteckt.

Wie also muss man den Stadt des neuen Corona-Schuljahres mit dem Präsenzunterricht in voller Klassenstärke sehen? Ist das ein gefährliches Experiment mit der Gesundheit der Kinder? Ein Spiel mit dem Feuer? Oder trotz vereinzelter Infektionen und einer überschaubaren Zahl von Klassen in Quarantäne ein richtiger und notwendiger Schritt zur neuen Normalität der Schulen? So diskutieren unsere Leserinnen und Leser.

Leserin Marion Dierker aus Seelze : „Tonne spielt mit der Gesundheit“

Wir wissen, dass sowohl Tröpfchen als auch Aerosole Coronaviren übertragen können. Wir wissen, dass Kinder die gleiche Viruslast tragen wie Erwachsene, sprich: Sie sind genauso ansteckend. Das RKI warnt vor Ansammlungen mehrerer Menschen in geschlossenen Räumen. Wir wissen, dass Covid-19 auch bei milden Verläufen Folgeschäden verursachen kann. Aktuell haben wir in Niedersachsen steigende Infektionszahlen. Wie kommt Herr Tonne also darauf, in Kindergärten 25 Kinder und drei Erzieher auf 50 Quadratmeter zu stecken und die Schulen im weitgehenden Regelbetrieb zu öffnen, ohne Masken, ohne Abstand und mit unzureichender Belüftung der Räume? Dabei sind dieses ja nun mal die wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen Corona.

Seit Monaten meiden wir viele soziale Kontakte und würden es auch gerne weiter tun, um Coronaviren zu meiden. Leider ist das durch die Schulpflicht nicht mehr möglich. Selbst wenn meine Kinder mit einem milden Verlauf erkranken würden, wer garantiert mir, dass sie uns Eltern nicht anstecken und wir auch „nur“ einen milden Verlauf erwischen? Wer garantiert, dass es keine Folgeschäden gibt? Weiterhin zahlen Kinder noch einen anderen hohen Preis: Wenn sie wieder so viele soziale Kontakte haben, dann sollten sie nicht mehr zu den Groß- und Urgroßeltern, um diese zu schützen. Doch wer weiß, ob die noch da sind, wenn es irgendwann einen Corona-Impfstoff geben sollte?

Das ist für die kindliche Entwicklung fatal. Warum denkt das Kultusministerium nicht endlich mal darüber nach, die Schulpflicht gegen eine Bildungspflicht zu ersetzen und den Eltern die Freiheit zu lassen, zu entscheiden, ob sie ihre Kinder während dieser Zeit in die Schule schicken und sie diesem sehr hohen Infektionsrisiko aussetzen oder lieber zu Hause unterrichten?

In den meisten europäischen Ländern gibt es ein ausgefeiltes Homeschooling-System. Es ist gang und gäbe, dass Eltern ihre Kinder eigenverantwortlich zu Hause unterrichten, wenn sie das möchten. Warum gibt es diese Möglichkeit nicht in Deutschland, zumindest während einer Pandemie?

Herrn Tonnes Entscheidungen sind schlicht und einfach verantwortungslos. Er spielt mit der Gesundheit und der emotionalen Entwicklung einer ganzen Generation und deren Familien. Marion Dierker, Seelze

Schulminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Tim Schaarschmidt

Leser Jörg Wiechmann aus Hannover : „Normaler Unterricht ist gut und wichtig“

Es ist gut und wichtig, dass die Schulen wieder mit normalem Unterricht beginnen. Die Folgen wären sonst so gravierend, dass die Kinder ihr gesamtes Leben damit belastet wären. Die Corona-Generation hat jetzt schon sehr viele negative Auswirkungen auf die Zukunft zu tragen. Es darf nicht noch schlimmer werden! Wir versündigen uns an unseren Kindern! Also, Schulunterricht sofort und dauerhaft. Es ist die falsche Zeit, um Angst zu haben. Jörg Wichmann, Hannover

Leser Michael Behnke aus Hannover : „Schule nur mit Test für alle“

Es ist ja wenigstens ein Schritt, dass nun Lehrer einen Corona-Test machen können. Ich verstehe aber nicht, warum man nicht sagt, alle Kinder müssen einen negativen Test vorweisen, sonst ist erst mal nichts mit Schule. Viele Eltern und Kinder waren im Urlaub, und das nicht nur in Risikogebieten. Die Disziplin lässt nach bei der Bevölkerung, und es wird gefragt: „Sind Schulen Hotspots?“ Gleiches gilt meiner Meinung nach auch für Kitas. Michael Behnke, Hannover

Leserin Christina Trittel aus Wolfsburg : „ Feldversuch an unseren Kindern“

„Wir planen das neue Schuljahr 2020/2021 auf der Basis von Normalität“, so das Statement von Minister Tonne vom 7. Juli. Die Normalität gibt es nicht um jeden Preis. Es ist nichts normal im Moment. Wir müssen die Realität sehen. Denn diese jetzige Lage ist nicht mehr die vom Juli 2020. Es geht darum, dass wir gesunde Kinder aufwachsen sehen, Kinder ohne Spätfolgen, ohne erkrankte Familien, Kinder mit Großeltern, die auch gesund bleiben. Es ist völlig unverständlich, warum in der vagen Situation nach den Ferien nicht das Szenario B (Wechselprinzip) genutzt wird.

Ich bin Elternvertreterin, ich habe beruflich mit Eltern und Lehrerinnen und Lehrern zu tun – sie alle verstehen nicht, warum man in dieser Situation mit überall steigenden Zahlen nicht den Wechselbetrieb präferiert. So empfehlen es auch der Städtetag, der Elternverband und der Lehrerverband.

Dieses Beharren auf dem Regelbetrieb fühlt sich an wie ein Feldversuch an unseren Kindern und den ohnehin schon arg pressierten Pädagogen. Corona zu bekommen kann immer noch tödlich sein oder mit schweren Behinderungen enden. Es gibt kein Medikament dagegen. Wichtig ist, flexibel zu sein und jetzt umgehend den Wechselbetrieb zu starten.

Im Hygienekonzept von Minister Tonne stehen einige falsche Dinge, die für unsere Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer gefährlich sind. Zum Beispiel: „Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens können die Kinder in die Schule kommen. Ein Abstand ist innerhalb ihrer Kohorte nicht einzuhalten, auch kein Mund-Nasen-Schutz ist in der Kohorte nötig.“ Die WHO geht aber davon aus, dass Menschen bereits drei Tage vor Ausbruch ihrer Covid-19-Erkrankung sehr ansteckend sind – sie sind dann symptomfrei.

Im Hygieneplan steht auch, dass nur Kinder, die mehr als 38,5 Grad Fieber haben, nicht mehr in die Schule gehen sollen. Ein Wahnsinn. Folgerung: Wenn ein Kind morgens 38,5 Grad Fieber hat, wird es wahrscheinlich schon über eine Woche lang seine Kohorte gründlich durchseucht haben. Eine Kohorte ist in unserer Schule ein Jahrgang – der Jahrgang meines Sohnes zählt 98 Schüler. Betroffen sind dann vielleicht 500 bis 1000 Menschen, die alle circa drei Tage vor Ausbruch der Infektion noch ohne Symptome sein werden und wiederum weitere anstecken könnten. Christina Trittel, Wolfsburg

Leser Ulf Jürgensen aus Hannover : „Merkwürdige Bußgeldidee“

Mit ihren zum Ende der Sommerferien vorgelegten Corona-Maßnahmen hatte die Landesregierung die Idee, ein Bußgeld von 10 .000 Euro für Schulleiter/innen anzusetzen, wenn an den Schulen gegen die Abstands- und Hygieneregeln verstoßen wird. Schulleiter tragen gemäß den rechtlichen Bestimmungen die Gesamtverantwortung für ihre Schule. Jeden Tag werden ohnehin in diesem System dezentral Unmengen an Entscheidungen getroffen, die letztendlich der Schulleiter zu verantworten hat. Aber: Alle Lehrer sind Landesbedienstete, also ein nachgeordneter Teil des Kultusministeriums. Die Strafe wäre also so, als ob Herr Minister Pistorius den Dienststellenleitern der Polizei eine Strafe von 10. 000 Euro androhen würde. Irgendwie merkwürdig. Ulf Jürgensen, Hannover

Leser Rasmus Ph. Helt aus Hamburg : „Auch an den Zugverkehr denken“

Der bayerische Vorstoß erscheint nicht ganz bis zu Ende gedacht. Zum einen dürfte es auch negative gesundheitliche Folgen haben, wenn jüngere Menschen über viele Stunden am Tag nur durch eine Stoffmaske atmen dürfen. Zum anderen entsteht leider ebenfalls der Eindruck einer nicht unerheblichen Doppelmoral, wenn die Politik nicht gleichzeitig in anderen wichtigen Bereichen wie dem Zugverkehr dieselbe hohe Messlatte anlegt und von ihrem eigenen staatlichen Konzern gerade an neuralgischen Punkten wie größeren Bahnhöfen weiterhin kein verpflichtendes Hygienekonzept wie etwa mit öffentlichen Desinfizierautomaten oder einer gezielten Trennung der Laufwege einfordert. Deshalb müssen vor allem hier endlich die Hausaufgaben gemacht werden, wenn man wirklich einen zweiten Lockdown verhindern will, zumal andere, gerne für ihre lahme Bürokratie geschmähte Länder wie Italien in diesem Bereich deutlich besser beziehungsweise verantwortungsvoller aufgestellt sind! Rasmus Ph. Helt, Hamburg

