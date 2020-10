Hannover

Er ist immer gut gelaunt, hilfsbereit, kann zwei Sprachen sprechen und verlangt außerdem auch kein Gehalt. Diese Eigenschaften zeichnen den neuen Mitarbeiter der Stadtbibliothek Hannover in der Hildesheimer Straße aus, den die Büchereileitung am Freitag sichtlich stolz präsentiert hat. Allerdings ist der einsatzbereite Angestellte kein Mensch, sondern eine Maschine, genauer gesagt ein humanoider Roboter. Gut 1,20 Meter ist er groß (oder eher klein), er kann Kopf und Hände bewegen, ein bisschen tanzen und blinzelt sein Gegenüber stets freundlich an. Einzig Dialekte kann er noch nicht verstehen.

Am 24. Oktober, dem Tag der Bibliotheken, nahm der Roboter seine Arbeit als Assistent auf. Er begrüßt die Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich, gibt Auskünfte und informiert über Veranstaltungen. „Das ist Technik in einer sehr sympathischen Gestalt“, findet Carola Schelle-Wolff, Direktorin der Stadtbibliothek Hannover.

Roboter ersetzt keine menschlichen Mitarbeiter

Sie betont, dass der Android keine menschlichen Mitarbeiter ersetzen, aber ihnen einfache Aufgaben im Service abnehmen solle. „Es ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur Digitalisierung. Jetzt wird zum ersten Mal künstliche Intelligenz eingesetzt“, erklärt sie. Die Bibliothek wolle ihren Kundinnen und Kunden mit diesem Roboter auf anschauliche Weise zeigen, wie künstliche Intelligenz funktioniert und wie sie eingesetzt werden kann. Insbesondere Menschen, die sozial nicht so gut gestellt sind, sollten so auf einfache Weise mit Robotik in Berührung kommen. Dabei bemüht sich die Bibliothek auch, nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie weitere Attraktionen zu bieten. Seit Anfang Mai ist wieder geöffnet, aber mit Einschränkungen.

Assistent kann Gesichter erkennen und einordnen

Der neue Roboter ist so programmiert, dass er Gesichter erkennen und das Alter und Geschlecht seines Gegenübers einschätzen kann. Außerdem wird er in Zukunft auf seinem sogenannten Tripod – ähnlich wie ein Staubsaugerroboter – im Erdgeschoss herumfahren und Führungen mit Besuchern leiten. Während der Öffnungszeiten braucht der Roboter dank seiner langen Akkulaufzeit keinen Stromanschluss.

Weil er eben ein Beispiel für künstliche Intelligenz ist, wird der kleine Assistent in den kommenden Monaten immer mehr dazulernen – und dann auch Fragen zum Bibliothekskatalog beantworten können. „Er kann Sätze noch nicht komplett semantisch verstehen, aber er erkennt schon verschiedene Variationen“, sagt Friedrich-Carl Schaefer, Geschäftsführer des Software-Herstellers Clever Guides. Die Karlsruher Firma hat den Roboter programmiert und wartet ihn die kommenden drei Jahre im Auftrag der Stadtbibliothek.

Die Hardware wurde von dem Unternehmen Firma Soft Banks Robotics in Paris entwickelt. Der Kauf und die Instandhaltung des technischen Helfers kosten die hannoversche Bibliothek rund 45.000 Euro. Ähnliche Kommunikationsroborter gibt es seit 2014 auf dem Markt.

Namenswettbewerb bis zum 6. Dezember

Derzeit wird ein Name für ihn oder sie gesucht – es steht noch nicht fest, ob es sich um einen weiblichen oder männlichen Assistenten handelt. Bis zum 6. Dezember können die Besucherinnen und Besucher der Bibliothek einen Namen vorschlagen. Idealerweise sollte dieser mit der Silbe „Han“ beginnen. Die Vorschläge können in der Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße 12 abgegeben oder an die E-Mail-Adresse dienstleistungen@hannover-stadt.de geschickt werden. Unter den Teilnehmenden wird ein kleiner Preis verlost.

Von Inga Schönfeldt