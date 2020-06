Rock, Klassik und Comedy: Das sind die nächsten Termine bei der Autokultur

Hannover

Die Hannover-Band von Fury in the Slaughterhouse spielen zum dritten Mal bei der Autokultur auf dem Schützenplatz. Nach zwei ausverkauften Konzerten gastiert die Band erneut am Sonnabend, 11. Juli, dann sicher wieder mit ihren Hits wie „Radio Orchid“, „Won’t Forget these Days“ und „Time to Wonder“. Und auch die hannoversche Rockband Terry Hoax spielen ein weiteres Mal bei der Autokultur. Die Musiker um Sänger Oliver Perau stehen am Freitag, 3. Juli auf der Bühne auf dem Schützenplatz. Mit dabei ist auch die Rockband The Esprits aus Braunschweig.

Der Kabarettist Serdar Somuncu wurde bekannt, als er Hitlers „Mein Kampf“ sezierte. Bei seinem letzten Auftritt in Hannover Anfang März suchte er den Nazi in sich selbst – und beleidigte dabei alles und jeden. Dabei schwankte er zwischen Pöbelei und philosophischem Exkurs. Auf dem Schützenplatz ist Somuncu am Mittwoch, 1. Juli, zu Gast.

Zum ersten Mal klassische Musik

Aber auch Klassikfans kommen bei der Autokultur auf ihre Kosten. Als erstes Klassikensemble überhaupt bei der Autokultur spielt am Donnerstag, 9. Juli, die Hannoversche Hofkapelle. Die Musiker haben dann Händels Wassermusik sowie die Feuerwerksmusik und Bachs h-Moll-Suite im Programm.

Das ist das komplette Programm in den nächsten Wochen (Beginn jeweils um 20 Uhr):

25. Juni: Joey Kelly

26. Juni: Versengold

28. Juni: Haftbefehl

1. Juli: Serdar Somuncu

2. Juli: Montreal

3. Juli: Terry Hoax; Support: The Esprits

4. Juli: Robin Schulz

5. Juli: Roncallis Drive-in-Show

6. Juli: 2. Poetry-Slam

8. Juli: Torfrock

9. Juli: Hannoversche Hofkapelle

10. Juli: Fritz Kalkbrenner

11. Juli: Fury in the Slaughterhouse

12. Juli: Kindermusical mit Bibi Blocksberg und Conni (Beginn Vormittags um 11 Uhr)

und Conni (Beginn Vormittags um 11 Uhr) 12. Juli: Pocher mit Gästen (20 Uhr)

Von Mathias Klein