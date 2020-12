Hannover

Ein brutaler Angriff auf offener Straße auf einen 18-Jährigen am Freitag hält seitdem die Anwohner im Roderbruch in Atem. Denn die Täter konnten unerkannt entkommen. Das Opfer trug schwere Verletzungen davon und überlebte die Attacke nur durch eine Not-Operation in der Medizinischen Hochschule.

Obwohl sich der Fall bereits am Freitag zugetragen hatte, machte ihn die Polizei bislang nicht öffentlich. Sie bestätigte gegenüber der HAZ den Vorfall, hält sich darüber hinaus aber weiter bedeckt.

Zeugen berichten davon, der 18-Jährige sei am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Heimweg gewesen. Vor seiner Wohnung im Nobelring soll ihm eine größere Gruppe aufgelauert haben. Die Polizei spricht von fünf Personen. Zeugen wollen mindestens zehn Angreifer gesehen haben. Sie sollen zunächst auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei soll auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Dann soll einer der Angreifer ein Messer gezückt und mit der Waffe auf den jungen Mann losgegangen sein.

Bruder des Opfers kommt zu Hilfe

Das Messer traf ein Blutgefäß im Bein des 18-Jährigen. Das Opfer ging zu Boden und rief dabei laut den Namen seines Bruders, der mit ihm in dem Mehrfamilienhaus, vor dem der Angriff stattgefunden hat, lebt. „Ich habe meinen Bruder noch nie so schreien gehört“, sagt der Bruder des Opfers im Gespräch mit der HAZ. Der junge Mann rannte auf die Straße, um dem 18-Jährigen zur Hilfe zu kommen. Die Täter ergriffen die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. „Es steht noch nicht fest, ob mein Bruder jemals wieder gehen kann“, sagt der Angehörige.

Ging 18-Jähriger gegen Dealer in seinem Viertel vor?

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Angriff könnte aber mit einem Vorfall wenige Tage vor der Tat zu tun haben. Der 18-Jährige hatte, so berichten es die Angehörigen, vor einer Schule im Roderbruch, einen Dealer beobachtet, der Drogen an ein etwa zehn Jahre altes Mädchen verkaufen wollte. Der 18-Jährige soll den Drogenhändler angesprochen und weggeschickt haben. „Wir glauben, der Angriff ist eine Art Rache der Dealer dafür, dass mein Bruder Zivilcourage gezeigt hat, weil er nicht wollte, dass eine Zehnjährige an Drogen kommt“, sagt der Bruder des Opfers. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von Tobias Morchner