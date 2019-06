Hannover

Knapp eine Woche nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Groß-Buchholz, bei dem ein 51-Jähriger schwer verletzt wurde, ist das Opfer jetzt seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, verstarb der 51-Jährige am Montagnachmittag in einer Klinik. Die Ursache für das Feuer, das im Schlafzimmer der Wohnung im dritten Stock ausgebrochen war, konnten die Brandermittler nicht mehr eindeutig feststellen. Sie können allerdings ausschließen, dass das Feuer von Dritten gelegt worden ist.

Zur Galerie Zwei Mal Alarm im gleichen Gebäude

Der Einsatz an dem Gebäude an der Straße Winkelriede hatte zuvor bereits für Schlagzeilen gesorgt. Denn rund 30 Minuten, nachdem das Feuer in der Wohnung des 51-Jährigen gelöscht und die Feuerwehr wieder abgerückt war, brannte das Flachdach des Gebäudes. Die Feuerwehr musste erneut ausrücken, um gegen die Flammen vorzugehen. Warum das zweite Feuer in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem ersten Feuer ausgebrochen war, dazu äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Inzwischen gehen sie offiziell davon aus, dass das zweite Feuer durch das erste verursacht worden ist. Das bedeutet, dass sie vermuten, dass die Feuerwehr den ersten Brand nicht vollständig gelöscht hatte. Die Feuerwehr hatte erklärt, die Einsatzkräfte habe die erste Brandstätte nach bestem Wissen und mit den ihnen zur Verfügung stehenden technischen Mitteln nach Glutnestern abgesucht und dabei nichts entdeckt.

Von Tobias Morchner