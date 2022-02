Rohrbruch: Kita Mathilde in Linden-Nord muss drei Tage schließen

Hannover

Die evangelische Kita Mathilde in Linden-Nord, die eine Kindergarten- und eine Krippengruppe hat, muss in dieser Woche wegen Rohrsanierungsarbeiten für drei Tage komplett schließen, eine Notbetreuung in der angrenzenden Kirchengemeinde ist von Montag bis Mittwoch aber sichergestellt. Eltern reagieren darauf erleichtert, denn bereits in der vergangenen Woche musste die Einrichtung nach einem Rohrbruch kurzfristig schließen. Laut Uta Funke vom Stadtkirchenverband gibt es in dem Gebäudekomplex Rohrleitungsprobleme.

Stadt will Ausfallzeiten in Kitas möglichst vermeiden

In Zeiten, in denen wegen Corona- und Quarantänefällen Kita-Gruppen immer wieder schließen müssen oder nur eingeschränkt geöffnet sind, verschärft jede weitere Schließung die Betreuungsnot der Familien um so mehr. Stadtsprecher Dennis Dix erklärte: „Es ist stets unser Anliegen, Ausfallzeiten in Kitas möglichst zu vermeiden oder – wie in diesem Fall – mit insgesamt drei Tagen so gering wie möglich zu halten. Eine anderweitige Unterbringung der immerhin maximal 40 Kinder ist aufgrund der überaus kurzen Zeitspanne nicht realisierbar. Die Schließung ist erforderlich, da wegen der erforderlichen Arbeiten das Wasser abgestellt werden muss. Dafür bitten wir um Verständnis.“

Dixi-Klo ist keine Lösung

Ein mobiler Toilettenwagen kann nach Auskunft der Stadt aber keine Abhilfe schaffen. Die Wasserversorgung der Kinder, auch im Rahmen der Mittagsverpflegung, könne nicht über einen Toilettenwagen erfolgen. Die üblichen Toilettenwagen seien für Kita-Kinder nicht geeignet und auch meist unbeheizt. Da das Wasser während der Sanierungsarbeiten komplett abgestellt werden muss, wäre auch die Versorgung mit Frischwasser gar nicht gewährleistet.

Vor Kurzem hatte es im Keller der Kita einen Rohrbruch gegeben, der am 15. Februar repariert werden musste. Dabei habe sich herausgestellt, dass noch ein weiter Abschnitt der Abwasserleitung von dem Rohrbruch betroffen sei, teilte Dix mit. Das solle nun in dieser Woche instandgesetzt werden. Der Gebäudekomplex, in dem die Kita untergebracht ist, gehört zu Hanova.

Von Saskia Döhner