Essen auf Rädern? Pizza zum Mitnehmen? Eigentlich sind das alles alte Konzepte. Doch Jörn Besser aus Hannover macht daraus etwas ganz Neues. Der 33-Jährige hat sich ein Pizza-Fahrrad bauen lassen – 80 Kilogramm schwer, mit Ofen, Ablage für den Teig, Verkaufstresen, vier Rädern und natürlich Fahrersitz. Zugelassenes Gesamtgewicht mit Fahrer: 350 Kilogramm.

Eine Art Foodtruck im Kleinformat – nur umweltfreundlicher. Rolling Flame nennt Besser sein Pizza-Bike. Er spricht von 30 Kilometern Reichweite, ein kleiner Hilfsmotor packt bei Steigungen mit an.

Vier Tage die Woche in der Oststadt

Sehr viel unterwegs ist der Hannoveraner derzeit aber nicht. Im vergangenen Jahr war Besser mit seinem Pizza-Bike tatsächlich häufiger auf Tour – bei Märkten, Hochzeiten, Geburtstagen. Doch weil es seit Ausbruch der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen und Partys gibt, hat er einen festen Standort gewählt. Vor seinem Ladenlokal Fein & Köstlich an der Kleinen Pfahlstraße 19 in der Oststadt steht er in der Regel mittwochs bis sonnabends und backt dort auf Bestellung unter anderem Margherita, Speziale und Schinken-Rucola zum Abholen.

Und gelegentlich kommt auch noch ein Auftrag für ein Fest herein. Dann bewegt Besser seinen fahrbaren Pizzastand eben aus der Oststadt weg. Wer also eine Rolling-Flame-Pizza bestellen will, sollte zur Sicherheit immer anrufen.

Jörn Besser kann mit seinem Pizza-Fahrrad bis zu 30 Kilometer fahren. Quelle: Ralf Heußinger

Das hat auch noch einen weiteren Vorteil. Weil in den kleinen Ofen immer nur eine Pizza passt, sind die Kapazitäten des Pizza-Bikes überschaubar – Wartezeiten also nicht ausgeschlossen. Angeheizt wird der bis zu 450 Grad heiße Backofen mit Gas, theoretisch aber auch mit Holz. In rund zwei Minuten ist der Teig zwar fertig gebacken und die Pizza kann runter vom Stein. „Um eine gute Qualität zu gewährleisten, müssen wir aber auch Pausen einlegen“, sagt Besser. „15 Pizzas pro Stunde schaffen wir.“

Rolling Flame: Pizza lässt sich gut aufbacken

Die Qualität ist dem gelernten Rettungsassistenten, der als Hobby-Pizzabäcker angefangen hat, wichtig. „Mozzarella, Käse, Gemüse und Fleisch bekommen wir aus der Region.“ Die Tomaten sind aus Italien, doch die Soße macht er selbst. Genauso wie den Pizza-Teig. „Ich mache einen relativ weichen Teig“, erklärt er. „Die Pizza lässt sich deshalb aber sehr gut am nächsten Tag zu Hause aufbacken.“ Hobbymäßig habe er daheim schon immer Pizza gemacht, erzählt er. Und weil diese bei Freunden so gut ankam, entwickelte Besser daraus ein Geschäftsmodell.

Das Rolling-Flame-Pizza-Fahrrad: Jörn Besser (links) und David Kanzelista. Quelle: Ralf Heußinger

Die Idee zu dem Pizza-Bike war Besser gekommen, nachdem er eine TV-Reportage über Lastenfahrräder gesehen hatte. „Ich habe mich an Dänemark orientiert, dort gibt es solche Fahrräder“, sagt er. Gebaut hat ihm die Spezialanfertigung schließlich ein Hamburger Unternehmen.

