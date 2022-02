Hannover

Das Zollfahndungsamt Hannover hat zum länderübergreifenden Schlag gegen international agierende Autoschmuggler ausgeholt. Ermittelt wird gegen mehrere Banden im Emsland, in Baden-Württemberg und in Estland. Sie werden verdächtigt, in mehr als 130 Fällen bei der Einfuhr von Luxuskarossen in die Europäische Union gewerbs- und bandenmäßig Steuern hinterzogen zu haben.

Anfangs waren es zwei Beschuldigte (36, 50), die in Verdacht standen, mithilfe gefälschter litauischer Zolldokumente hochwertige Autos auf dem Landweg in die EU zu transportieren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Männer im Laufe des vergangenen Jahres ihre Masche änderten: Die Luxusfahrzeuge wurden mithilfe weiterer Beschuldigter in Estland auf dem See-, Luft- oder Landweg in die Niederlande gebracht. Dort wurden die Karossen mit falschen Wertangaben zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet und abgefertigt.

Die Zöllner beschlagnahmten auch einen edlen Maserati. Quelle: Zoll

Die Zöllner aus Hannover und Kollegen aus Essen, Stuttgart, Oldenburg und Bielefeld stellten bei 26 Durchsuchungen insgesamt zwölf hochwertige Autos sicher – darunter Wagen der Marken Rolls-Royce, Maserati, Porsche und Mercedes. Ebenso beschlagnahmt wurde ein speziell für den Transport vorgesehenen Anhänger, 25.000 Euro Bargeld, Goldmünzen und Goldbarren.

Zwei Beschuldigte sitzen in U-Haft

Bei Razzien in Estland waren die Zöllner aus Hannover ebenfalls dabei. Der Gesamtwert der sichergestellten Karossen beläuft sich auf rund 3,6 Millionen Euro. Gegen die beiden 36 und 50 Jahre alten Beschuldigten wurden Haftbefehle vollstreckt. Der errechnete Steuerschaden beträgt insgesamt mindestens fünf Millionen Euro.

Bei den Durchsuchungen gab es auch sogenannten „Beifang“: Eine Schusswaffe mit Munition und geringe Mengen Betäubungsmittel wurden zufällig gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Von Britta Mahrholz