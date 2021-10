Hannover

Das Ron & Roger’s ist ein kleines Lokal am Engelbosteler Damm in Hannovers Nordstadt und präsentiert sich grundsympathisch. Vieles der Einrichtung wirkt selbst gemacht. Der Tresen oder die Decke etwa, aus unzähligen Holzbrettern und Quadern geschreinert, dazu Lochblech, Industrielampen, Klinkerwände, Lehnstühle und Sofas: Die alternative Einrichtung zeugt von Betreibern, die Qualität mit Eigensinn definieren, abseits jeglichen Mainstreams.

Und auch das kulinarische Angebot macht hellhörig: Croques, lautmalerisch für „Kracher“, sind französische Sandwiches und tolle Snacks, die es in allen Ausführungen und Varianten gibt – zubereitet meist mit Toastbrot, aber auch mit Brioche, Sauerteigbrot oder Baguette (angeblich die norddeutsche Variante). Um die Gerichte gut zu machen, braucht es keinen Spitzenkoch, eher Fingerspitzengefühl.

Das Spiegelei fehlt

Am bekanntesten dürften Croque Monsieur sein: Gebutterte Toastbrotsandwichs mit Kochschinken (oder auch Salami), dazu würziger Käse wie Gruyère oder Comte, die in der Pfanne gebraten, im Ofen ausgebacken oder unter dem Salamander knusprig gratiniert werden. Croque Madame wird um ein Spiegelei erweitert. Auch Versionen mit Gewürzen, Soßen oder Salaten sind geläufig.

Die Einrichtung zeugt von Betreibern, die Qualität mit Eigensinn definieren – abseits jeglichen Mainstreams. Quelle: Lisa Eimermacher (Archiv)

Gut gemacht sind die kleinen Gerichte köstlich. Im Ron & Roger’s wurden (nach einem Blick auf die Karte zu urteilen) die klassischen Croques sehr frei interpretiert. Es gibt zwar drei Versionen (A, B und C) von Croque Madame, allerdings wird als Käse gewöhnlicher Gouda (also ein recht geschmacksneutraler Käse) oder salziger Feta verwendet, zu allen drei Croques gehören Tomate und Eisbergsalat, aber kein Spiegelei und kein Schinken. Letztere Zutat ist dann Teil des Croque Monsieur, es gibt aber auch Croque Hawaii, Croque Thunfisch oder Croque St. Tropez mit geräucherter Truthahnbrust. Zum Angebot zählen weiterhin Salate.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Industrielle Massenware

Hinter dem offenen Tresen steht ein wuchtiger Steinofen. Der Teig für Pizza und Flammkuchen wird offensichtlich selbst gemacht. Auch die Getränkeauswahl lässt auf Qualitätsdenken schließen, es gibt regionale Ginsorten, den Moselwein des Leibniztheaters, Bier von „Nordstadt braut“ oder ordentliche Limonaden. Umso erstaunlicher ist es, als ich bei einem meiner beiden Besuche zufällig einen Blick auf eine eingetroffene Warenlieferung werfen kann. Gemüse, Kochschinken oder Gouda wirken wie industrielle Massenware. Remoulade oder Gewürzketchup kommen aus der Tube.

Dieser Produktkanon ermöglicht eine günstigere Preisgestaltung, aber bestimmt natürlich auch maßgeblich den Geschmack. Ich probiere etwa ein halbes Croque Monsieur (4,20 Euro), ein halbes Croque Camembert A (4,20 Euro) und ein Croque Sucuk (5,50 Euro). Das Brot (eine Art Baguette) ist bei allen Varianten trocken und splittrig. Zu schmecken sind vor allem die Fertigröstzwiebeln und Würzsoßen, beim Croque Camembert kommt das Aroma des großhandelsüblichen Käses hinzu. Die „knackigen Würstchen“ des halben Croque Hot Dog (4,40 Euro) kommen aus dem Glas, die Frikadellen für das halbe Croque Frikadelle (4,50 Euro) sind Fertigware. Ganz ordentlich schmecken der kleine Flammkuchen mit Peperoni, Feta, schwarzen Oliven und Zwiebeln (7 Euro) oder der klassische Rucolasalat (8 Euro) mit Kirschtomaten, Hartkäse und Pinienkernen.

Höfliche und aufmerksame Servicekräfte

Und klar, es muss ja nicht immer zwingend das Urgemüse vom Biolandbetrieb verarbeitet werden, aber um Croques gut zu machen, braucht es eben (zumindest in Teilen) gute Lebensmittel. Dabei geht es mir nicht um kategorische Verteufelung von Fertigwaren. Die Kunst ist der gekonnte Mix. Im September waren noch tolle Tomaten zu bekommen. Eine Würzsoße ist ebenso schnell und in großer Menge hergestellt wie eine Zwiebelmarmelade – und was spräche gegen einen hervorragenden Wacholderschinken gegen Aufpreis?

Dass man hier Fertigfrikadellen nutzt, kann auch der Hygieneverordnung geschuldet sein. Aber wenn dem so ist, lautet die Frage: Muss es überhaupt ein Croque mit Frikadelle sein? Das sage ich alles, weil das Ron & Roger’s wie ein beseeltes Lokal wirkt, von den höflichen und aufmerksamen Servicekräften ganz zu Schweigen, und eben nicht wie eine 0815-Imbissbude – so schmeckt es aber in weiten Teilen. Eben wie Croques, die keine Kracher sind.

Fazit:

Im Ron & Roger’s lässt sich in alternativem, persönlichem Flair günstig essen. Gesamt 5/10 (Essen 4, Service 7, Ambiente 7)

Kontakt:

Ron & Rogers

Engelbosteler Damm 34

30167 Hannover

Telefon: (0511) 7010107

Internet: www.ron-rogers.de

E-Mail: hello@ron-rogers.de

Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr, freitags und sonnabends von 12 bis 22 Uhr, sonntags von 14 bis 21 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner