Wer erinnert sich nicht? Am 11. 11. um 11.11 Uhr wird in Hannover auch 2020 wie jedes Jahr die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Passend zum gerade verordneten „Lockdown light“ ist es allerdings ein „Karneval light“. Hannovers Karnevalspräsident Ronny Jackson – weder verwandt noch verschwägert mit Michael Jackson, Jermaine Jackson, La Toya Jackson, Janet Jackson und Vico Torriani – eröffnet die Session allein frierend vor dem Neuen Rathaus mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares: Seine Tollität Prinz Covid XIX. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Corona I., sie leben „Hoch – hoch – Hochdeutsch!!!“. Einsam schallt der Hochruf über den Trammplatz, das traurige Echo aus der Maritim-Ruine hallt durch die einsamen Straßen der leeren Innenstadt und verhallt an einem Hochbahnsteig vor den Narrenhäuser Gärten. Ronny Jackson setzt sich auf die nasse Rathaustreppe, er sieht nicht glücklich aus.

Alles steht, nichts geht

Normalerweise ist Hannover Deutschlands Karnevalshochburg, auch wenn sie in Köln, Düsseldorf und Mainz etwas anderes behaupten. Selbst gegenüber dem Karneval in Venedig oder in Rio muss sich der Karneval in Frio de Bredero, wie sie Hannover im feuchtfröhlichen Brasilien anerkennend nennen, nicht verstecken. Doch dieses Jahr ist alles anders. Weiberfastnacht mit Schlipsabschneiden beim Stadtoberhaupt entfällt, weil Belit Onay sowieso keinen Schlips trägt und man „Weiber“ in Hannover nicht mehr sagen und schreiben darf, es heißt jetzt korrekt „Weibende“. Sonnabend wäre Karnevalsumzug gewesen, oder wie der Rheinländer im feinsten Indogermanisch sagt: D’r Zoch kütt. In Hannover kommt am Sonnabend gar kein Zug, nicht mal eine Stadtbahn. Alles steht, nichts geht. Wie mag da erst der Rosenmontag in Hannover aussehen? Das Protokoll einer Befürchtung.

6.00 Uhr:

Im Rotkäppchenweg im Sahlkamp klingelt der Wecker von Herbert R. (Nachname von der Redaktion geändert). Er verzieht vor Aufregung keine Miene und dreht sich noch mal um.

6.30 Uhr:

In einem fensterlosen Kellerraum in der Büttnerstraße beginnt die Einsatzbesprechung der Sondereinsatzkommandos „Keine Rosenmontagsfeiern im Lockdown“ (Keirofeilo) von Polizei und Ordnungsamt. Mannschaftsstärke: 2 (zwei). Die beiden Kollegen Starsky und Hutch (Name von der Polizei geändert) sollen die Augen offen halten und Auffälligkeiten melden.

7.30 Uhr:

Rosemarie Wallenstein schaltet in Hainholz ihr altes Nordmende-Radio ein. Es läuft „La Isla Bonita“ von Madonna. Rosemarie verspürt im rechten Knie ein merkwürdiges Gefühl. Eine Art rhythmisches Zucken. „Muss sich Doktor Wuttke mal angucken“, denkt sie. Bei Rosemarie zuckt sonst gar nichts.

7.45 Uhr:

Herbert R. macht sich Kaffee. An seinem Wohnzimmerfenster laufen eine Biene, ein Minion, ein 1,20 Meter großer Polizist und eine Fee vorbei. Was er denkt: „HlldiWldffffffWrnwhldchdrdoonkrtzvllll.“ Was er meint: „Holla, die Waldfee! Waren wohl gestern doch drei Doornkaat zu viel.“ Er legt sich noch mal hin.

8.45 Uhr:

Starsky und Hutch melden einen illegalen Umzug in der Jakobistraße. Acht Frauen mit Masken und langen Haaren sind vor einem Dienstleistungsgeschäft zum Stehen gekommen. Überprüfung der Personalien.

9.00 Uhr:

Rosemarie Wallenstein schließt in Hainholz in der Bodemannstraße (Name von der Redaktion geändert) ihren Kiosk auf. Sie blickt auf die überregionalen Zeitungen. Auf einer steht die Schlagzeile „HELAU! Rosenmontag ohne Karneval“. „Ihr mich auch“, denkt Rosemarie. Und überhaupt: Wo ist da die Neuigkeit?

9.15 Uhr:

Starsky und Hutch melden: Falscher Alarm. Die langhaarigen Karnevalistinnen waren acht Männer, die seit Freitag für die Öffnung ihres Friseurladens anstehen.

10 Uhr:

Derbysieger und Instinktfußballer Himo Tübers (Name von der Redaktion geändert) liest vor dem Training die Schlagzeile „Karneval in Braunschweig abgesagt“. Der empathische Blondschopf schüttelt den Kopf und murmelt fast mitleidsvoll: „Das können sie also auch nicht.“

11.30 Uhr:

Vor dem Wohnzimmerfenster von Herbert R. laufen eine zerrupfte Biene, ein etwas angeschossener Minion, ein 1,20 Meter großer Polizist ohne Mütze und eine Fee ohne Flügel vorbei, diesmal in die andere Richtung. Herbert R. atmet schwer durch, schüttelt den Kopf, holt die Rosenschere und geht in den Garten, wie jeden Montag. Sein Hörgerät hat er ausgeschaltet.

12.30 Uhr:

Die Innenstadt von Hannover ist im Ausnahmezustand: Die Straßen sind menschenleer. Die Bahnen fahren immer noch nicht. Spielt keine Rolle. Niemand will irgendwo hin. Über den Kröpcke weht ein Bündel Steppengras.

13 Uhr:

In Linden marschieren 20 uniformierte Menschen durch einen geräumigen Supermarkt und intonieren mit Pauken und Schellenbaum „Zehn nackte Friseusen“. Alle tragen Maske, schieben einen Einkaufswagen und halten Abstand. Ist das erlaubt? Oder Rudelbildung? Starsky und Hutch fordern den Videobeweis. Am Wurststand steht ein Mann in einem Stefan-Schostok-Kostüm. Es sitzt wie angegossen.

14.20 Uhr:

Herbert R. macht sich ein Döschen Bihunsuppe warm und schaltet den Fernseher ein. Im WDR singt ein leicht unscharfer Matrose im 4:3-Format „Viva Coronia“. „Geschmacklos“, denkt Herbert R. und schaltet wieder aus. Er verspürt das tiefe Bedürfnis, sich wieder hinzulegen.

14.22 Uhr:

Rosemarie bemerkt in ihrem Kiosk wieder dieses Zucken im Knie. Im Radio läuft „Himbeereis zum Frühstück“ von Hoffmann & Hoffmann. Ein Kunde betritt den Laden. „Mein Name ist Ronny Jackson“, sagt Ronny Jackson. „Das macht ja nix“, sagt Rosemarie, „da kann ja keiner was für.“ Jackson guckt sparsam. „Ich hätte gern Kamelle“, sagt er. „Kamele gibt’s im Zoo“, sagt Rosemarie, „und der hat zu. Erlebnis-zu.“

15.10 Uhr:

Herbert R. sitzt am Küchentisch, vor sich eine Einladung vom Komitee Hannoverscher Karneval. Soll er hingehen? Er hat die Jacke schon an. Da fällt ihm ein, dass ja Lockdown ist. Er holt das Ticket raus. 2022 steht drauf. Es ist der schönste Moment seines Tages. Ja, 2022, denkt, er, 2022 ist wieder alles anders in Frio de Bredero.

Nur Derbysieger sind wir dann immer noch.

Seit zehn Jahren schaut der Salon Herbert Royal satirisch auf Hannover und den Rest der Welt. Zurzeit sind die sechs Herren selbst im Lockdown und hoffen, demnächst wieder auf der Bühne im GOP und im Theater am Aegi zu stehen, wo sie regelmäßig das Geschehen in Hannover und umzu aufs Korn nehmen. Weitere Infos auf salon-herbert-royal.de.

Von Salon Herbert Royal