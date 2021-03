Hannover

Die Drogeriekette Rossmann will voraussichtlich ab Mitte nächster Woche Corona-Schnelltests für zu Hause ins Sortiment nehmen. Das Unternehmen wird sowohl einen Antigen- als auch den zuverlässigeren PCR-Test verkaufen. Sie sollen sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen erhältlich sein. Da zu Beginn die Nachfrage größer sein kann als das Angebot, will die Drogeriekette die Abgabemenge pro Haushalt anfangs auf vier Stück begrenzen.

Die Kunden sollen die Antigen- und PCR-Tests selbst und ohne medizinische Vorkenntnisse durchführen können. Dafür müssen sie einen Abstrich vorn an der Naseninnenwand machen oder eine Speichelprobe entnehmen und diese auf einen Teststreifen geben. Eine Übersendung der Probe an ein Labor entfällt. Allerdings werden diese Selbsttests nicht als Gesundheitsnachweis, beispielsweise vor einer Flugreise, anerkannt.

Antikörpertests, die nachweisen können, ob in der Vergangenheit eine Infektion mit dem Corona-Virus vorgelegen hat, sind bereits seit mehreren Monaten erhältlich. Für diese müssen die Kunden sich ein wenig Blut aus der Fingerkuppe entnehmen und dieses an ein Labor senden.

Von Inga Schönfeldt